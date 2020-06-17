CHP'li Yıldırım Kaya'dan "Mustafa Necati Evi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Yıldırım Kaya'dan "Mustafa Necati Evi" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait "Mustafa Necati Kültür Evi"nin isminin "Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi Kütüphanesi" olarak değiştirilmesini eleştirerek "Biz yapılan bu hatadan do¨nu¨lecegˆine inanıyoruz.

CHP'li Yıldırım Kaya'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait "Mustafa Necati Kültür Evi"nin isminin "Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi Kütüphanesi" olarak değiştirilmesini eleştirerek "Biz yapılan bu hatadan do¨nu¨lecegˆine inanıyoruz." dedi.

Kaya, bazı milletvekilleri ve STK temsilcileriyle yaptığı basın açıklamasında, Mustafa Necati Uğural'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1925-1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Mustafa Necati Ugˆural'ın, Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n yoldas¸ı olduğunu, Kuvvayımilliye ic¸inde yer aldığını ve Kurtulus¸ Savas¸ı'nda bagˆımsızlık ic¸in mu¨cadele vermis¸ kahramanlardan olduğunu belirten Kaya, Ugˆural'ın evinin ailesi tarafından Milli Egˆitim Bakanlıgˆına bagˆıs¸landığını, bu evin sonraki su¨rec¸te Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆına devredilerek restore edildiğini ve "Mustafa Necati Ku¨ltu¨r Evi" adı verildiğini ifade etti.

Kaya, şunları söyledi:

"Mustafa Necati Ku¨ltu¨r Evi'ni kuru fasulyeci yapmak isteyen zihniyeti de, adını degˆis¸tirenleri de bir kez daha kınıyorum.

Mustafa Necati Ugˆural'ın onurlu gec¸mis¸i yok sayılarak, u¨stelik de ailesinin bagˆıs¸ladıgˆı, kendi evine verilen adı silinmis¸tir. Bu hangi akılla, hangi vicdanla yapılmıs¸tır. Bu kararı toplumun vicdanı kabul etmemis¸tir. Mustafa Necati Ugˆural'ın ailesi de vicdanları sızlatan bu kararı kabul etmemektedir.

Bizim vicdanımız da bu kararı kabul etmiyor."

Kaya, Meclis Bas¸kanı, Milli Egˆitim

Bakanı ile Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı tarafından yanıtlanması ic¸in TBMM'de u¨c¸ ayrı soru o¨nergesi verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"CHP olarak bu su¨recin sonuna kadar takipc¸isi olacagˆız.

Mustafa Necati Ugˆural, tas¸ bir binaya yazılan isimden ibaret degˆildir. O bizlere o¨zgu¨r bir vatan bırakmak ic¸in cephelerde savas¸an, Mustafa Kemal Atatu¨rk'le birlikte I·lk Meclis'te c¸alıs¸an, laik, demokratik ve bilimsel egˆitimin temellerinin atıldıgˆı anda Milli Egˆitim Bakanlıgˆı yapan, tarihin bir do¨nemine damga vuran kahramanlarımızdan biridir.

Biz yapılan bu hatadan do¨nu¨lecegˆine inanıyoruz. C¸u¨nku¨ tarih yazanların adlarının yas¸atılması, hepimizin omuzlarında tas¸ıması gereken bir sorumluluktur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Necati, Yıldırım Kaya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:25 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Yıldırım Kaya'dan 'Mustafa Necati Evi' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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