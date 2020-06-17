CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait "Mustafa Necati Kültür Evi"nin isminin "Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi Kütüphanesi" olarak değiştirilmesini eleştirerek "Biz yapılan bu hatadan do¨nu¨lecegˆine inanıyoruz." dedi.

Kaya, bazı milletvekilleri ve STK temsilcileriyle yaptığı basın açıklamasında, Mustafa Necati Uğural'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1925-1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Mustafa Necati Ugˆural'ın, Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n yoldas¸ı olduğunu, Kuvvayımilliye ic¸inde yer aldığını ve Kurtulus¸ Savas¸ı'nda bagˆımsızlık ic¸in mu¨cadele vermis¸ kahramanlardan olduğunu belirten Kaya, Ugˆural'ın evinin ailesi tarafından Milli Egˆitim Bakanlıgˆına bagˆıs¸landığını, bu evin sonraki su¨rec¸te Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆına devredilerek restore edildiğini ve "Mustafa Necati Ku¨ltu¨r Evi" adı verildiğini ifade etti.

Kaya, şunları söyledi:

"Mustafa Necati Ku¨ltu¨r Evi'ni kuru fasulyeci yapmak isteyen zihniyeti de, adını degˆis¸tirenleri de bir kez daha kınıyorum. Mustafa Necati Ugˆural'ın onurlu gec¸mis¸i yok sayılarak, u¨stelik de ailesinin bagˆıs¸ladıgˆı, kendi evine verilen adı silinmis¸tir. Bu hangi akılla, hangi vicdanla yapılmıs¸tır. Bu kararı toplumun vicdanı kabul etmemis¸tir. Mustafa Necati Ugˆural'ın ailesi de vicdanları sızlatan bu kararı kabul etmemektedir. Bizim vicdanımız da bu kararı kabul etmiyor."

Kaya, Meclis Bas¸kanı, Milli Egˆitim Bakanı ile Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı tarafından yanıtlanması ic¸in TBMM'de u¨c¸ ayrı soru o¨nergesi verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"CHP olarak bu su¨recin sonuna kadar takipc¸isi olacagˆız. Mustafa Necati Ugˆural, tas¸ bir binaya yazılan isimden ibaret degˆildir. O bizlere o¨zgu¨r bir vatan bırakmak ic¸in cephelerde savas¸an, Mustafa Kemal Atatu¨rk'le birlikte I·lk Meclis'te c¸alıs¸an, laik, demokratik ve bilimsel egˆitimin temellerinin atıldıgˆı anda Milli Egˆitim Bakanlıgˆı yapan, tarihin bir do¨nemine damga vuran kahramanlarımızdan biridir. Biz yapılan bu hatadan do¨nu¨lecegˆine inanıyoruz. C¸u¨nku¨ tarih yazanların adlarının yas¸atılması, hepimizin omuzlarında tas¸ıması gereken bir sorumluluktur."