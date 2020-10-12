CHP'li Yıldırım Kaya'dan öğretmen ataması talebi - Son Dakika

CHP'li Yıldırım Kaya'dan öğretmen ataması talebi

12.10.2020 14:09
CHP'li Yıldırım Kaya'dan öğretmen ataması talebi, System.String[]

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilerek öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilerek öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milli eğitimin temel sorunlarının çözülmeden, sınıfların bugün bir bölümünün daha öğretmenleriyle buluştuğunu ifade etti.

Bugün, 2004 yılında öğretmenlik yaptığı Mamak Cengizhan İlköğretim Okulunu ziyaret ettiğini aktaran Kaya, okulda yeterli derecede temizlik hizmeti olmadığını gördüğünü ancak dezenfektan ve maske konusunda ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Okulda bilgisayar öğretmeninin bulunmadığını vurgulayan Kaya, "Ankara'nın göbeğinde sorunlar tam anlamıyla çözülememişse, sağlıklı bir eğitim öğretimden bahsetmemiz mümkün değil." görüşünü savundu.

Çocuğun okula gidip gitmemesinin sorumluluğunun velilere bırakıldığını belirten Kaya, "Velilerin kaygıları devam ediyor çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yeterli bilgilendirme yapılmadı ve güvence verilmedi." diye konuştu.

Kaya, köy okullarının da hizmete açılmasını istedi. Sayıştay'ın 138 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu açıkladığına dikkati çeken Kaya, "Öğretmen açığı sorunu ücretli öğretmenlerle çözülemeyecek kadar büyüktür. Meclis, Milli Eğitim Bakanlığının 2020 bütçesine ek bütçesi vermeli ve öğretmen ihtiyacı acilen giderilmelidir." dedi.

-"Kan değişimine ihtiyaç var"

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili bir soruya Kaya, "Erken seçimler Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla oluyor. Bu nedenle Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'ye çağrı yaptı. Devlet Bahçeli 'erken seçim' dediğinde, AK Parti el mecbur 'evet' diyecek. Biz, toplumun kangren olmuş sorunlarının çözüme kavuşturulması için yeni bir iktidara, bir kan değişimine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." karşılığını verdi.

Yıldırım Kaya, Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili bir başka soru üzerine de "PKK adına bu yangını üstlenenler oldu. Ben bırakın bir insan canına kastetmeyi, bir ağacın, bir böceğin, bir karıncanın canına kastedenleri lanetliyorum ve şiddetle kınıyorum. Bir an önce bu yangını çıkaranların bulunarak gereğinin yapılmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Ankara, Atama, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Yıldırım Kaya'dan öğretmen ataması talebi - Son Dakika


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