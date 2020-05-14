CHP'li Yıldırım Kaya: "TBMM derhal açılmalıdır" - Son Dakika
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CHP'li Yıldırım Kaya: "TBMM derhal açılmalıdır"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bizim öncelikle yapmamız gereken Meclisi çalıştırmaktır.

CHP'li Yıldırım Kaya:

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bizim öncelikle yapmamız gereken Meclisi çalıştırmaktır. TBMM derhal açılmalıdır ve halkın lehine olan yasalar ivedilikle çıkarılmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta 20 bin öğretmenin atamasını duyurduğunu belirterek, 16 Mart'ta okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini anımsattı.

Ataması yapılan öğretmenlerin, göreve başlama heyecanıyla hemen çalıştıkları iş yerlerinden ayrıldığını ve görev yerlerine gitmek için gün saymaya başladığını dile getiren Kaya, "Artık kamu çalışanı oldukları için yasal olarak sigortalı bir işte çalışmaları hukuken mümkün değildi. Ancak Erdoğan'ın verdiği müjde 20 bin öğretmenin kursağında kaldı. O gün bugündür ataması yapılan 20 bin öğretmen, kararnamelerinin çıkmasını bekliyor. Bu öğretmenler, 58 gündür kararnameleri çıkmadığı için göreve başlayamıyorlar ve göreve başlayamadıkları için de maaş alamıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti, ataması yapılan 20 bin öğretmenin maaşını ödeyemeyecek acizlikte değil." diye konuştu.

-"83 milyon ana kuzusu değil mi?"

AVM'leri açan ve futbol maçlarını oynatanların, Meclisi kapalı tuttuğunu savunan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekillerinin canı, 83 milyon insanın canından daha mı kıymetli? Milletvekili ana kuzusu da o 83 milyon ana kuzusu değil mi? Yurttaşlarımızın canı yok mu? TBMM çalışanlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda Meclis kapalı. Bizim öncelikle yapmamız gereken Meclisi çalıştırmaktır. TBMM derhal açılmalıdır ve halkın lehine olan yasalar ivedilikle çıkarılmalıdır. Ataması yapılmış, kararnamesi imzalanmayan 20 bin öğretmenin sorununu TBMM'deki 600 milletvekili çözmek zorundadır. O insanların vebali bizim boynumuzun borcudur."

Kurtuluş Savaşı boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında Gazi Meclisin hep açık kaldığını ve en zor şartlarda çalışmalarını yürüttüğünü hatırlatan Kaya, "Şimdi ise Kovid-19 tehditi bahane edilerek Meclis tatil edildi, devre dışı bırakıldı. Buradan TBMM Başkanı'na bir çağrı yapıyorum; parlamentoyu lütfen açın, milletvekilleri görevi başına gelsin." dedi.

Kaya, gazetecilerin, barolar ve meslek örgütlerine ilişkin yasa çalışmasını anımsatması üzerine, "Saray hükümetine kim muhalefet ediyorsa onların yönetim şekliyle oynamayı adet haline getirdiler. Eğer milli bakiye sistemini yeniden toplumun gündemine getireceklerse her alanda milli bakiye sistemi uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin önce kendi üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bu görev ve sorumluluk nedir? 12 Eylül ürünü, darbe ürünü olan Siyasi Partiler Yasası, seçim sistemi değişmeli, 1960'lı yıllardaki milli bakiye sistemine dönülmeli. Eğer siz, Meclisin iradesini, oluşumunu milli bakiye sistemiyle yaparsanız daha sonra sendikalara, STK'lara, odalara çağrı yapabilirsiniz. 'Biz, Mecliste çok sesliliği yarattık, siz de buralarda çok sesliliği yaratın' diyebilirsiniz. Bunu yapmadan, sadece barolara bu müdahaleyi yapmak aslında ülkenin değerlerine saldırmaktır." görüşünü savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:36 Kaynak: AA


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