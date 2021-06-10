CHP'li Yıldız: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun maliyeti 350 milyon avro, ancak 1 milyon 600 milyon avro garanti verildi" - Son Dakika

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın-Denizli Otoyolu'nun maliyetinin 350 milyon avro olduğunu, ancak 1 milyar 600 milyon avro devlet garantisiyle yapıldığını iddia etti.

Yıldız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "yap, işlet, devret" modeliyle yapılan yatırımları eleştirdi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun devlet bütçesi kullanılarak yapılacağı sözünün 2002 yılında verildiğini söyleyen Yıldız, "Aradan 19 yıl geçtikten sonra bu yol 7 defa ihale oldu, 7 defa da iptal edildi. En son bu yolun ihalesi 'yap, işlet devret' modeliyle yapıldı." dedi.

Otoyolun yaklaşık 18 yıl boyunca işletileceğini belirten Yıldız, "Eski yol en fazla 75 milyon dolar harcanarak genişletilebilirdi. Bu yapılmadı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yeni otoyolun gerçek maliyeti ise 350 milyon avro. Ancak bir firmaya 1 milyon 600 milyon avro devlet garantisi verildi. Yani firma 18 yıl boyunca bu yolu işletecek. Vatandaşımız ise 60 lira ücretle bu yolu kullanacak. Yandaşa iş oluşturmak için yol yapıyorlar." diye konuştu.

Yıldız, ihaleyi alan firmanın, vatandaşlara ait kamulaştırılan arazilerin ücretini ödemediğini, incir ve zeytin ağaçlarının kesildiğini, çiftçilerin mağdur edildiğini ileri sürdü.