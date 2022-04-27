CHP'li Yıldız'ın, Söke'de Dinlediği Pazarcı: "Borçla Harçla Ekeceğiz, Ama Ekemeyen Arkadaşlarımız da Olacak" - Son Dakika

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Söke'de pazarcıları ziyaret etti. Bir pazarcı, Yıldız'ın seneye ekip ekemeyeceklerine ilişkin sorusuna; "Bu işi yapıyoruz, borçla harçla ekeceğiz ama ekemeyen arkadaşlarımız da olacak. Zaten ekemeyen de şu anda var. Ekimler yarı yarıya düştü" yanıtını verdi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın'ın Söke ilçesindeki Çarşamba Pazar Alanı'nı ziyaret etti. Pazar alışverişi yapan bir müşteri; Yıldız'a, "Daha önce CHP'ye oy vermedim, bu dönem vereceğim. Şu dönemde çalışması çok güzel. Vatandaşın vicdanına dokunuyor, tebrik ederim. Aynen devam" dedi.

"EKİMLER YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Yıldız'ın pazar esnafına "Böyle giderse seneye ekmeyeceksiniz gibi" sorusuna, esnaf; "Biz mecbur ekeceğiz. Bu işi yapıyoruz, borçla harçla ekeceğiz ama ekemeyen arkadaşlarımız da olacak. Zaten ekemeyen de şu anda var. Ekimler yarı yarıya düştü" yanıtını verdi.

Yıldız ise "Ne yapacağız şimdi? Bu ülkeyi bu hale getiren adamı değiştireceğiz. Başka çaremiz var mı?" dedi. Esnaf, "Biz hep buradayız, hep arkanızdaydık" diye konuştu.

"Bakın benim elektrik faturam 11 bin lira geldi. Daha yaz gelmedi, dolapları açmadım ama faturam 11 bin lira geldi. Yazın fatura ne kadar gelir Allah bilir" diye konuşan market esnafı ise Yıldız'a, "Değiştirmeden bu iş düzelmez" karşılığını verdi.