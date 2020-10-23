CHP'li yöneticilerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika

CHP'li yöneticilerden Başkan Atabay'a ziyaret

23.10.2020 17:29
CHP'li yöneticilerden Başkan Atabay'a ziyaret, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da il ve ilçe yönetimlerinde görev yapan yöneticileri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da il ve ilçe yönetimlerinde görev yapan yöneticileri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ziyarette bulundu.

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ile yönetim kurulu üyeleri, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Efeler Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Atay ile bir araya gelen parti yöneticileri, Efeler Belediyesi'nin çalışmaları ve gençlik projeleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Atay, "Siyasi parti temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmak, özellikle gençliğin temsilcisi olan arkadaşlarımızla bir araya gelmek, kent yönetimine dair onların fikirlerine kulak vermek bizlere bambaşka ufuklar açıyor. Nazik ziyaretlerinden dolayı parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Atay ziyaret anısına, CHP'li yöneticilere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaleme aldığı "Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş" isimli kitabı hediye etti. - AYDIN

CHP'li yöneticilerden Başkan Atabay'a ziyaret
CHP'li yöneticilerden Başkan Atabay'a ziyaret
CHP'li yöneticilerden Başkan Atabay'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li yöneticilerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika

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