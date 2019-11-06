Son Dakika Haberleri: CHP'li Yüceer'den "kadına şiddet" açıklaması
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CHP'li Yüceer'den "kadına şiddet" açıklaması

7 saat önce

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranların, kadınının kazanılmış haklarına da saldırdığını belirtti.

CHP'li Yüceer'den

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranların, kadınının kazanılmış haklarına da saldırdığını belirtti.

Yüceer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan'ın, daha önce TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda sunum yaptığını hatırlatarak, bu sunumda "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'ni çok da önemsemediğini" söylediğini iddia etti.

Arslan'ın, sunumunda özetle "şiddetin mağdurunu değil de failini koruyalım demeye getirdiğini" öne süren Yüceer, "Aslında bunlar iktidarın kadına bakış açısını da özetleyen cümlelerdi. Böyle düşünen kişiler TİHEK Başkanı olduğu sürece bu ülkede ne şiddeti önleyebiliriz ne de eşitliği sağlayabiliriz. Arslan'ın bakış açısı aslında kadının yerinin evi olduğu, yalnızca aile içinde değerli olduğu, bunun dışında da yok sayıldığı bir anlayışın tezahürü." diye konuştu.

Devletin üst düzey yöneticilerine, sorumluluk sahibi olanlara ve kadına yönelik şiddeti önlemekle mükellef yöneticilere çağrıda bulunan Yüceer, "İlgili bürokratların cinsiyetçi, ayrımcı dile son vermeleri lazım. Kadını toplumun dışına iten, kadının elde ettiği kazanımlara karşı bu saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranlar, kadınının kazanılmış haklarına da saldırıyorlar. Aynı şekilde 'Kadın ne yaşarsa yaşasın boşanmasın.' diyerek nafaka hakkına da göz dikmiş durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Hapiste nafaka mağduru yüzbinlerce erkek var. Bütün kadınlar için 'Evleniriz, 3-5 gün de evli kalırız. Sonra da ömür boyunca nafaka alıp keyfimize bakarız.' algısının yaratılmaya çalışıldığını" savunan Yüceer, Türkiye gerçeğinin bu olmadığını söyledi.

Kadınların, evlilikle çalışma hayatından uzaklaştığını, çocukla beraber bu uzaklaşmanın daha da arttığını dile getiren Yüceer, şunları kaydetti:

"Maalesef kadınlar uzun yıllarca aile içinde yoksulluğa, şiddete maruz kalıyor. Acaba bunu söyleyenler bu gerçeklerden bihaber mi? Bunu söyleyenler, sanki süresiz nafaka varmış, sanki bunu engelleyecek hiçbir şey yokmuş... Yok böyle bir şey. Türkiye'de mağdur kadınlar nafakasını alamıyorlar. Erkekler nafaka tehdidiyle, nafaka üzerinden bunu araçsallaştırarak kadına yönelik şiddeti ve tehditleri devam ettiriyorlar."

Toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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