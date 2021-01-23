CHP'li Yücel: "Örgüt olarak gayet güzel bir uyum içinde çalışıyoruz" - Son Dakika

CHP'li Yücel: "Örgüt olarak gayet güzel bir uyum içinde çalışıyoruz"

23.01.2021 19:11
CHP'li Yücel:

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti olarak fikir çeşitliliğinin en büyük zenginlikleri olduğunu belirterek, "Ama bu konuları tartışmaya, ayrışmaya dönüştürmek en büyük hatamız olur.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti olarak fikir çeşitliliğinin en büyük zenginlikleri olduğunu belirterek, "Ama bu konuları tartışmaya, ayrışmaya dönüştürmek en büyük hatamız olur. Örgüt olarak gayet güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. Belediye ile örgüt uyumumuz da iyi durumda" dedi.

Çevrim içi olarak yapılan CHP İlçe Başkanları Zirvesiyle ilgili yazılı açıklama yapan Yücel, teşkilat olarak halkın sorunlarına çözüm bulmak, sıkıntılarını azaltmak ve umut olmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

İktidara giden yolda teşkilatın kendi kendisiyle uğraşmaması, birbirinin enerjisini tüketmemesi gerektiğini ifade eden Yücel, şu görüşlere yer verdi:

"Vatandaş bizden geçici değil kalıcı çözüm istiyor. Bu bağlamda yerel yönetimlerimiz aktif rol alıyor ama zaten kısıtlanan imkanlarıyla her sorunu çözmelerini bekleyemeyiz. Kalıcı çözümler bulmak için tek yol var, iktidar olmak. Ancak iktidara giden yolda da kendi kendimizle uğraşmamalı, birbirimizin enerjisini tüketmemeliyiz. Türkiye için bu kadar büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmış ve yoğun çalışmalar içinde olan bir örgütte zaman zaman görüş ayrılıkları olması çok normal. Zaten fikir çeşitliliği bizim zenginliğimiz. Ama bu konuları tartışmaya, ayrışmaya dönüştürmek en büyük hatamız olur. Örgüt olarak gayet güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. Belediye ila örgüt uyumumuz da iyi durumda. Yerel yönetimlerimize sahip çıkmak, onlara çalışmalarında destek olmak, ulaşamadıkları insanlarımız varsa yol göstermek ilçe örgütlerimizin görevi."

İlçelerdeki çalışmaları yakından takip ettiklerine dikkati çeken Yücel, gençlere yönelik çalışmalara önem verilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Yücel: 'Örgüt olarak gayet güzel bir uyum içinde çalışıyoruz' - Son Dakika


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