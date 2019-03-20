CHP'li Yücel Özen Hayatını Kaybetti
22 dakika önce
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir eski İl Yöneticisi ve Millet İttifakı Tire Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı Yücel Özen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP
) İzmir
eski İl Yöneticisi ve Millet İttifakı Tire
Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı Yücel Özen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce akciğer kanser teşhisi koyulan Yücel Özen (61), tedavi için Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Burada yaklaşık 1 hafta tedavi gören Özen, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özen'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yücel Özen, yarın Tire ilçesindeki Mehmet Akif Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Tire Asri Kabristanlığa defnedilecek.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:46 Kaynak: DHA
Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı
5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin