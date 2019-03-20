Son Dakika Haberleri: CHP'li Yücel Özen Hayatını Kaybetti

CHP'li Yücel Özen Hayatını Kaybetti

22 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir eski İl Yöneticisi ve Millet İttifakı Tire Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı Yücel Özen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP'li Yücel Özen Hayatını Kaybetti, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHPİzmir eski İl Yöneticisi ve Millet İttifakı Tire Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı Yücel Özen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce akciğer kanser teşhisi koyulan Yücel Özen (61), tedavi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Burada yaklaşık 1 hafta tedavi gören Özen, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özen'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yücel Özen, yarın Tire ilçesindeki Mehmet Akif Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Tire Asri Kabristanlığa defnedilecek. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:46 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 23:08:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Yücel Özen Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]