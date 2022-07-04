CHP'li Yunus Emre'den, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Helikopterini Kullanmasına Tepki: "Kimin Parası ile Bu Şatafat? Ayıp Değil Mi?" - Son Dakika
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CHP'li Yunus Emre'den, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Helikopterini Kullanmasına Tepki: "Kimin Parası ile Bu Şatafat? Ayıp Değil Mi?"

04.07.2022 14:20
CHP'li Yunus Emre'den, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Helikopterini Kullanmasına Tepki: "Kimin Parası ile Bu Şatafat? Ayıp Değil Mi?"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat etmesine tepki gösterdi. Emre, “Kamu kaynaklarının AK Parti mitinglerinde, seçim çalışmalarında fütursuza kullanılmasında bundan daha vahim bir örnek olabilir mi? AK Parti Genel Başkanvekili ve beraberindekiler parti çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat ediyorlar. Vatandaş hayat pahalılığından aracını kullanamıyor, bayrama memleketine gidemiyor beyler cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat ediyor. Kimin parası ile bu şatafat bu debdebe? Ayıp değil mi?” değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat etmesine tepki gösterdi. Emre, "Kamu kaynaklarının AK Parti mitinglerinde, seçim çalışmalarında fütursuza kullanılmasında bundan daha vahim bir örnek olabilir mi? AK Parti Genel Başkanvekili ve beraberindekiler parti çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat ediyorlar. Vatandaş hayat pahalılığından aracını kullanamıyor, bayrama memleketine gidemiyor beyler cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat ediyor. Kimin parası ile bu şatafat bu debdebe? Ayıp değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat etmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Emre, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İktidar adil olmadığını, işe alımlarda ehliyet ve liyakate bakmadığını siyasal rekabette de gösteriyor. Kamu kaynaklarının AK Parti mitinglerinde, seçim çalışmalarında fütursuza kullanılmasında bundan daha vahim bir örnek olabilir mi? AK Parti Genel Başkanvekili ve beraberindekiler parti çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat ediyorlar. Vatandaş hayat pahalılığından aracını kullanamıyor, bayrama memleketine gidemiyor beyler cumhurbaşkanlığı helikopteri ile seyahat ediyor.  Kimin parası ile bu şatafat bu debdebe? Ayıp değil mi? Fakir fukaranın parasını, vatandaşın dişinden tırnağından kesilen vergileri böyle mi harcıyorsunuz? Yazıklar olsun."

Emre, önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Ankara'dan alıp Bursa'ya götüren helikopterin birinci pilotu, Bilecik semalarındayken rahatsızlandı ve helikopter zorunlu iniş yaptı. Yıldırım ve beraberindekilerin Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanması da bu haberle birlikte ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı makamının, kamu kaynaklarının AK Parti yetkilerinin parti ya da şahsi amaçları için kullanılıyor olması kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya açılık getirilmesi ve akla gelen soru ve kuşkuların giderilmesi başta Cumhurbaşkanlığının konumu ve kamu vicdanı açısından zorunluluktur."

Emre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

"AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Bursa Mitingi programı için Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanmasının sebebi nedir? Cumhurbaşkanı dışında Cumhurbaşkanlığına ait helikopter ve uçaklar daha önce kimlere hangi gerekçelerle tahsis edilmiştir? AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a Bursa programı için tahsis edilen helikopterin o günkü maliyeti ne kadardır? AKP Genel Başkanvekili ya da Genel Başkan Yardımcılarının devletin – kamunun malını parti ve bireysel amaçları için kullanımının mevzuatta yeri var mıdır? Yoksa bu davranışın yaptırımı ne olacaktır?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Yunus Emre'den, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Helikopterini Kullanmasına Tepki: 'Kimin Parası ile Bu Şatafat? Ayıp Değil Mi?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Yunus Emre'den, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Helikopterini Kullanmasına Tepki: "Kimin Parası ile Bu Şatafat? Ayıp Değil Mi?" - Son Dakika
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