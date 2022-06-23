CHP'li Yunus Emre: "İktidar, Hatalı Dış Politika ve Ekonomi Politikasının Bedelini Ülkemizin Uluslararası İtibarını Tartışmaya Açarak Ödetme...

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyareti ile ilgili "Uluslararası ilişkilerin mütekabiliyet ilkesinin çok defa yok sayıldığı AKP iktidarları döneminde ülkemizin bir hukuksuzluğun üstünün örtülmesine destek veriyor olması ve bunu 'sıcak para' uğruna yapıyor olması Cumhuriyet'in benimsediği dış politikadan ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koymaktadır. İktidar, hatalı dış politika ve ekonomi politikasının bedelini ülkemizin uluslararası itibarını tartışmaya açarak ödetme anlayışından bir an evvel vazgeçmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyaretini, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Emre'nin açıklaması şöyle:

"İLİŞKİLER ERDOĞAN'IN 'PETRO DOLAR' İHTİYACININ SEBEBİYLE TEK TARAFLI TAVİZLERLE ONARILMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan yönetiminin ve Veliaht Prensin cinayetteki sorumluluğu Erdoğan'ın açıklamalarıyla bütün dünya tarafından öğrenilmişti. Bu şekilde gerilen ilişkiler yine Erdoğan'ın 'petro dolar' ihtiyacının ağır basması sebebiyle tek taraflı tavizlerle onarılmaya çalışıyor.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORU CİNAYETTE SUUDİ YÖNETİMİNİN DOĞRUDAN DAHİL OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR"

O dönemde Türkiye'nin sunduğu deliller ve Birleşmiş Milletler raportörünün hazırladığı rapor bu vahşi cinayette Suudi yönetiminin doğrudan dahil olduğunu ortaya koymaktadır. Hatırlatmakta fayda var ki, basında çıkan haberlere göre Türkiye'ye gelen suikast ekibi diplomatik pasaportları ile ülkemize giriş yapmıştır. Suikast öncesi hazırlıkları kapsamında Başkonsolosluk binasında yapılan aramalarda 'böcek' tespit edilmiş, ancak böceğin tespit edilmesinin Türk yetkililerce fark edilmesinin ardından binaya tekrar böcek yerleştirilmesiyle cinayetin tüm detayları ortaya çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Financial Times Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Suudi Hükümeti'nin en üst makamlarından geldiği ifadesini kullandığı bilinmektedir. BM'nin hazırladığı raporda da 'Bulgular net, Kaşıkçı cinayeti bir devlet cinayetidir. Suudi yetkililer cinayet sonrası delillerin yok edilmesi sürecine katkı sağlamışlardır' ifadeleri yer almaktadır.

"ERDOĞAN'IN KAŞIKÇI DOSYASINI SUUDİ ARABİSTAN'A DEVRETME KARARI EKONOMİK"

Tüm bu açıklamalar ortada dururken, Erdoğan'ın Kaşıkçı Dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye karar vermesinin Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkış yolu arayışlarının olduğu döneme denk gelmesi son derece manidardır. Suudi Arabistan'ın ilişkilerin normalleşmesi için "Kaşıkçı Dosyasının" devrini ve kapanmasını şart koştuğu ocak ayından itibaren uluslararası basında sıklıkla gündeme getirilmiştir. Özellikle Arap basınında Türkiye'nin önceliğinin ekonomi, Suudi Arabistan'ın önceliğinin ise Kaşıkçı Dosyası olduğuna dair pek çok haber ve analiz yer almıştır.

"ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI İTİBARININ ÖNEMSENMEDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Yanlış ekonomi politikalarını sürdürmede ısrar eden bir yönetim anlayışının ülkemiz ekonomisini ve vatandaşlarımızı içine soktuğu krizden çıkış yolu olarak cinayetten doğrudan sorumlu tuttuğu bir Hükümetten tek taraflı tavizlerle "sıcak para" bekliyor olması, doğrudan suçladığı bir yöneticiyi "Devlet Töreni" ile karşılaması ülkemiz açısından utanç vericidir. Anlaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk lirasının rekor düzeyde değer kaybettiği, yıllık enflasyonun "resmi rakamlarla" yüzde 70'in üzerine çıktığı ve ekonomik sorunların her geçen gün derinleştiği bir dönemde zengin yer altı kaynaklarına sahip Körfez ülkesinden gelecek yatırımlarla kısa vadeli "olumlu" sonuçlar alabilme hesabı ve beklentisi vardır. ve bu uğurda ülkemizin uluslararası itibarının önemsenmediği üzülerek görülmektedir.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE DEĞİL, 'SUUDİ ARABİSTAN' KRİTERLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR ENDİŞE VAR"

Ayrıca görüşme sonrası yapılan açıklamada yer alan bir ifade dikkat çekicidir. "İki taraf adli iş birliğini geliştirme; hukuki ve adli alanlardaki uzmanlar arasında tecrübe paylaşımı konusunda mutabık kalmıştır" açıklaması Kaşıkçı Dosyasının devredilmesi süreci hatırlandığında iki ülke arasındaki adli iş birliğinin uluslararası kriterlere göre değil "Suudi Arabistan" kriterlerine göre gerçekleşeceğine dair ciddi bir endişe yaratmaktadır.

"TÜRKİYE'NİN 'PETRO DOLAR' UĞRUNA BİR İNSANLIK SUÇUYLA MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMİŞ OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Ülkemizde işlenen ve devlet cinayeti olduğu uluslararası raporlarla da desteklenen bir katliam için uluslararası kamuoyunun dikkati çeken Türkiye'nin "petro dolar" uğruna ciddi bir insanlık suçunun cezalandırılması mücadelesinden vazgeçmiş olması kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca Erdoğan'ın dosyayı devrettikten sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş olması da sürecin Veliaht Prens'in istediği şekilde yürütüleceğini göstermiş ve Türkiye bir kez daha tavizkar ülke konumuna sürüklenmiştir.

Hatırlanacağı gibi Erdoğan ziyaret dönüşünde pek istediğini bulamamıştı. O nedenle olsa gerek Veliaht Prens'in Biden ziyareti öncesi ABD'ye bölgede oyun kurucu olduğunu göstermek için "gövde gösterisi" yapma turuna çıkması Sarayda büyük bir heyecan uyandırmıştır. Uluslararası ilişkilerin mütekabiliyet ilkesinin çok defa yok sayıldığı AKP iktidarları döneminde ülkemizin bir hukuksuzluğun üstünün örtülmesine destek veriyor olması ve bunu "sıcak para" uğruna yapıyor olması Cumhuriyet'in benimsediği dış politikadan ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koymaktadır. İktidar, hatalı dış politika ve ekonomi politikasının bedelini ülkemizin uluslararası itibarını tartışmaya açarak ödetme anlayışından bir an evvel vazgeçmelidir."