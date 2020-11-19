CHP'li Zeybek: "PTT'nin ekonomik kayıplarının soruşturulması gerekiyor" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, PTT'nin, Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra yaşadığı ekonomik kayıpların soruşturulması gerektiğini belirtti.

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PTT'nin, Türkiye'de bütün ailelerin bir biçimiyle yaşamına giren çok değerli bir Cumhuriyet kurumu olduğunu söyledi.

PTT'nin, 2014, 2015, 2016 yılı bilançolarına bakıldığında ciddi kar elde ettiğinin, aynı zamanda kendisini teknolojik olarak geliştirdiğinin görüldüğünü dile getiren Zeybek, "PTT'nin, 2017'nin Şubat ayında Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesinden sonra birtakım düzenlemeler ve işleyişindeki kimi yanlışlar, ücret, istihdam ve yatırım politikasıyla yeni kurduğu şirketlere aktardığı kaynaklar yüzünden, 2018-2019 yıllarında 900 milyon lira zarar ettiğini görüyoruz." dedi.

2015'te 425, 2016'da 550, 2017'de 642 milyon lira kar eden PTT'nin 2018 ve 2019'da 900 milyon lira zarar etmesinin mutlaka soruşturulması gerektiğini belirten Zeybek, "PTT'nin içinde Kule AŞ adı altında kurulan şirkete 20 milyon liralık kaynağın ne için aktarıldığı ve bu kaynağın hangi gerekçelerle kullanıldığının mutlaka açıklanması gerekiyor. Yine PTT'nin, Anadolum AŞ adı altındaki araç kiralama firmasıyla ne için bu firmalara para ödediğini ve buradan elde ettiği işlemleri nerede kullandığını mutlaka kamuoyuna açıklaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Zeybek, "PTT'nin, Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra yaşadığı ekonomik kayıpların soruşturulması gerektiğini" vurguladı.