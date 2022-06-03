CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: "Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin" - Son Dakika
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CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: "Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin"

03.06.2022 22:19

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Iğdır kent merkezindeki yol sorununa, paylaştığı video ile dikkat çekti. Zeybek, “Yol yapmakla övünen AKP'nin kayyum atadığı Iğdır, toz toprak içinde. Seçilmiş belediye başkanını görevden alarak, atadığı kayyum eliyle yolları yapmayarak Iğdır halkını cezalandıran AKP’ye sesleniyorum; görevinizi yapın! Yapmayacaksanız o koltukları terk edin” dedi. Zeybek’in paylaştığı videodaki vatandaş ise “Ben her hafta siftah yapmadan eve gidiyorum. Acımızdan karnımızı yemişiz, daha ne yapalım?” tepkisini gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Iğdır kent merkezindeki yol sorununa, paylaştığı video ile dikkat çekti. Zeybek, "Yol yapmakla övünen AKP'nin kayyum atadığı Iğdır, toz toprak içinde. Seçilmiş belediye başkanını görevden alarak, atadığı kayyum eliyle yolları yapmayarak Iğdır halkını cezalandıran AKP'ye sesleniyorum; görevinizi yapın! Yapmayacaksanız o koltukları terk edin" dedi. Zeybek'in paylaştığı videodaki vatandaş ise "Ben her hafta siftah yapmadan eve gidiyorum. Acımızdan karnımızı yemişiz, daha ne yapalım?" tepkisini gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Iğdır merkezdeki yol sorununa dikkat çekti. Zeybek, şu açıklamayı yaptı:

"Rant yoksa AKP de yok. 2022 Türkiye'sinde, Iğdır ekonomisinin can damarı şehir merkezindeki ana caddenin içler acısı hali! Ekonomik kriz ile boğuşan esnaf bir taraftan da yıllardır yapılmayan yol yüzünden günlerce siftah yapamıyor. Şehir merkezi toz, duman içinde…

Yol yapmakla övünen AKP'nin kayyum atadığı Iğdır toz toprak içinde. Seçilmiş Belediye Başkanını görevden alarak, atadığı kayyum eliyle yolları yapmayarak Iğdır halkını cezalandıran AKP'ye sesleniyorum; Görevinizi yapın! Yapmayacaksanız o koltukları terk edin!"

Zeybek'in paylaştığı videoda Iğdırlı yurttaş ise şunları söyledi:

"BEN HER HAFTA SİFTAH YAPMADAN EVE GİDİYORUM"

"Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ma sesleniyorum, Iğdır'da yaklaşık 3 bin 4 bin esnaf var. Ben eski AKP üyesiyim, parti de tanınan bir insanım. Bu Iğdır'ın hali (caddeyi göstererek), esnafları tek tek gezsinler lütfen. Esnafa derini sorun, burada açlık had safhada, perişanlık da had safhada. Halkın halini bir görün, benim işletmem var. Ben her hafta siftah yapmadan eve gidiyorum. Çıkıp orada diyorlar, gidip orada 'stokçuluk' yapıyorlar diyorlar. Acımızdan karnımızı yemişiz daha ne yapak? Evimize akşam bir ekmek götüremiyoruz. Lütfen Iğdır'ın halini görün. Sizden ricam, eğer bu şehirse lütfen bizi düşünün, biz her Allah'ın günü toz içindeyiz. Buradaki esnaf dükkanın kapılarını açamıyor."

Zeybek ise şöyle videoda şöyle konuştu:

"BİRKAÇ YILDIR KAYYUM BELEDİYESİNİN HİÇBİR YATIRIM YAPMADIĞINI, ŞEHRİN TOZ İÇİNDE OLDUĞUNU BURADAN TESPİT EDİYORUZ"

"Iğdır'da gördüğümüz manzara şu: köylü, özellikle çiftçilik ve hayvancılık ile geçinenler ciddi bir ekonomik kayıp yaşamışlar. Sonbaharda başlayarak gebe hayvan kesimlerinin artması, yem fiyatlarının artması, gübre fiyatlarının artması yüzünden köylü ciddi bir mahrumiyet çekiyor. Şehirdeki esnafı besleyen de köylü olduğu için, akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzünden artık köylü Cuma günleri, şehir merkezine gelemez olmuş. Şehirdeki esnaf ciddi bir sıkıntı içinde. Üstüne üstlük sorduk bu caddenin hali nedir diye, birkaç yıldır kayyum belediyesinin hiçbir yatırım yapmadığını, şehrin toz içinde olduğunu buradan tespit ediyoruz."

CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin
CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin
CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin
CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin

YORUMLAR
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CHP'li Tanal: 'Cumhurbaşkanı Siyasi Miadını Doldurdu. Sürekli Düşüşte. Kimyası Bozulmuş Durumda. Savrulduğu İçin Küfrediyor' CHP'li Tanal: 'Cumhurbaşkanı Siyasi Miadını Doldurdu. Sürekli Düşüşte. Kimyası Bozulmuş Durumda. Savrulduğu İçin Küfrediyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: 'Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Zeybek'ten Iğdır'da Yol Tepkisi: "Iğdır Halkını Cezalandıran AKP'ye Sesleniyorum; Görevinizi Yapın! Yapmayacaksanız O Koltukları Terk Edin" - Son Dakika
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