CHP'li Zeynep Altıok

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Zeynep Altıok ile avukatları katıldı.

Zeynep Altıok savunmasında, "eleştirinin hakaret olarak görülmesinden" üzüntü duyduğunu belirtti.

ODTÜ'lü öğrencilerin eleştiri ve protesto hakkını en nezaketli haliyle mizah yoluyla yaptıklarını, kendisinin de onlara sosyal medyada yaptığı paylaşımla destek verdiğini savunan Altıok, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca insan haklarını ve adaleti savundum. CHP'de İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Bu süreçte de sorumluluk hissettim ve eleştiri hakkımı kullandım. Öğrencilerin ifade haklarının yok sayılmasına tepkimi dile getirdim. Mesnetli siyasi eleştiri yaptım. Bu eleştiriyi hakaret olarak kabul edenlerin, özellikle siyasilerin çok daha ağır ve nezaketsiz eleştirilere maruz kalsalar dahi bunu olgunlukla ve siyasi çerçevede kabul etmeleri ve kendi görüşlerini paylaşmaya devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu eleştirinin suç olduğunu düşünmüyorum."

Zeynep Altıok'un avukatı, ortada suç oluşturan bir açıklamanın olmadığını savunarak, "İddianame hukuka aykırıdır. Müvekkilin hangi eyleminin hakaret içerdiği iddianameye yazılmamıştır. Hiçbir şikayet olmaksızın kolluk güçleri tarafından sosyal medya hesapları araştırılarak bu dava açılmıştır. Karşı tarafın avukatı gelseydi ne şekilde incindiklerini sormak isterdik. Delilleri sunmak için süre istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim, sanık avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve belediye meclis üyeleri de izledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda benzer davanın bulunduğunu, bu davalarda demokrasi ve ifade özgürlüğünün yargılandığını öne sürerek, davaların kendilerine geri adım attırmayacağını söyledi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, geçen yıl ODTÜ'den mezun olan 4 öğrencinin, mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle gözaltına alınmaları sonucu sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Altıok'a bu paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.