Üye Girişi
Chp Lider Büyükşehir Başkanları ile Muğla'da - Son Dakika

Chp Lider Büyükşehir Başkanları ile Muğla'da

27.08.2021 14:08
Chp Lider Büyükşehir Başkanları ile Muğla'da, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Muğla'da yangından etkilenen köyleri ziyaret etti.

Tek tek köylülerin sorunlarını dinleyerek not eden Kılıçdaroğlu, "Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Onların sayesinde nefes alıyoruz. Doğaya bakınca, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur yaşıyoruz. O nedenle Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Felaketi el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah aşarız." Dedi. Yangının başlaması ile birlikte İstanbul İtfaiyesi'ni bölgeye gönderdiği için vatandaşların teşekkür ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Endişe olmasın ki hem devletimiz hem bizim gibi belediyeler vatandaşımızın yarasını hep birlikte sararız. Can kaybı olmasın yeter" ifadelerini kullandı.

BODRUM – MİLAS/ MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlar ile Muğla'da Temmuz ayı sonunda başlayan ve kısa sürede birçok noktaya yayılan yangın bölgelerini ziyaret etti. Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hazır bulundu.

"ZEYTİN VARLIĞI YÜZDE 95 YOK OLDU"

Heyetin ilk durağı Mazı'daki koordinasyon merkezi oldu. Bodrum Belediye Başkanı Aras yangın ve etkilediği alanlarla ilgili heyete kısa bir sunum yaptı. Aras, 8 bin 656 Hektar alanın yangından etkilendiğini belirterek, "Yangınların başlamasıyla beraber de kriz yönetimi masamızı, hemen yönetim merkezimizi teşkil ettik ve çalışmalara başladık. Yaklaşık on iki mahallemiz, bu yangından etkilendi. Bu bölgedeki bütün orman varlığı zeytin varlığı ve diğer bütün bitki örtüsü şu anda tahrip olmuş durumda. Hasar tespit çalışmaları en önemlisiydi. Yangından etkilenen 352 konutu tek tek ziyaret ettik. Burada 780 vatandaşla ve 28 işletmeyle de birebir görüştük ve onların hasarlarını tespit ettik.Daha sonra yangınla ilgili taleplerini aldık. 20 bin 750 zeytin ağacımızı maalesef kaybettik bölgede. Zeytin varlığı yüzde 95 oranında yok oldu" dedi.

"FELAKETİ EL BİRLİĞİ İLE GÖNÜL BİRLİĞİYLE AŞARIZ"

Muhtarlardan köylerdeki durum hakkında bilgi alan CHP Lideri, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaraları sarmak için hazır olduklarını ifade ederek, "Sizlere geçmiş olsun diyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Onların sayesinde nefes alıyoruz. Doğaya bakınca, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur yaşıyoruz. O nedenle Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Felaketi el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah aşarız. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntılar, sadece sizin sıkıntılarınız olmanın ötesinde Türkiye'de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü buradaydı, yüreği buradaydı, kalbi buradaydı. İnşallah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar ediyorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk. Dolayısıyla tekrar size geçmiş olsun diyoruz. Elimizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sarmaya da çaba harcayacağız" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ TEK TEK NOT EDİLDİ

Kılıçdaroğlu önderliğindeki heyetin bir sonraki adresleri Yukarı Mazı, Gökbelen, Bozalan, Milas Türkevleri Mahalleleri oldu. Tüm noktalarda vatandaşların talebini soran Kılıçdaroğlu, "Yanan arazilerin imara açılmaması", "olası yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için yangın söndürme helikopteri ve uçaklarının her an müdahaleye hazır olarak bekletilmesi", "Yanan zeytin ağaçlarının yerine dikilebilecek farklı türde bitkilerin hibe edilmesi" , "Yanan mezarlık alanlarının düzenlenmesi" gibi taleplerde bulundu.

"VATANDAŞIMIZIN YARASINI HEP BERABER SARARIZ"

Vatandaşları yoğun ilgisi altında gerçekleşen ziyaretler sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyaretler sırasında bir vatandaş İmamoğlu'na gönderdiği itfaiyelerin kahramanca görev yaptığını belirterek hizmetleri için teşekkür etti. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerini sürdüreceğini kaydeden İmamoğlu, "Şu anki durum kabus gibi tabii. Allah korusun umarım yanmadan tedbirleri nasıl alırız da yoğunlaşmak? Ama biz bugün burada hem on bir Büyükşehir Belediyemiz olarak, Genel Başkanımızla beraber bu yaralar nasıl sarılacak ona bakacağız. Endişe olmasın ki hem devletimiz hem bizim gibi belediyeler vatandaşımızın yarasını hep birlikte sararız. Can kaybı olmasın yeter ki; ama bir yandan da tekrar söyleyeyim; yanmadan nasıl tedbirler alınmalı, kısmı bana göre çok çok önemli. Yoksa şu manzaralar insanın tüylerini diken diken ediyor. Hala gözleri yaşlı insanlar var. Kolay değil. Geçmiş olsun güzel yöremiz. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Chp Lider Büyükşehir Başkanları ile Muğla'da - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır 15:01 Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya 14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı 13:50 Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı 13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü 12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü

Son Dakika Haberleri
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
14:39 Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor
14:26 Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor
14:24 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu
14:10 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı
14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı         
14:41
Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor         
14:40
Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu         
14:25
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış         
13:38
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 15:08:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Chp Lider Büyükşehir Başkanları ile Muğla'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement