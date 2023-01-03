CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden iktidara sert yüklendi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, bugünkü TBMM'deki grup toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaşarak görüntüye bir de not düştü.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLASINI BİLİYORUZ"

Söz konusu paylaşımda Kılıçdaroğlu "Ailenin talebine saygımdan dolayı bekliyorum. Saray ve stepnesi bilsin ki, sabrımız sınırsız değildir. Bu cinayeti görmezlikten gelemeyecek, susarak geçiştiremeyecekler. Rahmetlinin eşi ve kızlarının hakları benim de meselemdir. Uyarıyorum, düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında şunları söylemişti:

"Bu ülkenin Başkent'inde bir suikast gerçekleşti: Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Akademisyendi, milliyetçiydi, inançlıydı, Atatürkçüydü. İki kız çocuğunun babasıydı, değerli eşi vardı. Bunu Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabır ile susuyoruz. Baba ile de konuştum, eşi ile de konuştum. Sabırla sonucu bekliyoruz. Tabii ki bize de bilgiler akıyor. Biz, bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konu ile ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız.

"TEK KELİME ETMİYOR"

Bunu hissediyor ve biliyoruz. Bize duyuruyorlar. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bu ülkenin namuslu polisleri görevini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime etmiyor. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor"