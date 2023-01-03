CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden iktidara sert yüklendi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden iktidara sert yüklendi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz

04.01.2023 00:41

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'da başından vurularak hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Ailenin talebine saygısından dolayı beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Saray ve stepnesi bilsin ki, sabrımız sınırsız değildir. Bu cinayeti görmezlikten gelemeyecek, susarak geçiştiremeyecekler. Rahmetlinin eşi ve kızlarının hakları benim de meselemdir. Uyarıyorum, düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, bugünkü TBMM'deki grup toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaşarak görüntüye bir de not düştü.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLASINI BİLİYORUZ"

Söz konusu paylaşımda Kılıçdaroğlu "Ailenin talebine saygımdan dolayı bekliyorum. Saray ve stepnesi bilsin ki, sabrımız sınırsız değildir. Bu cinayeti görmezlikten gelemeyecek, susarak geçiştiremeyecekler. Rahmetlinin eşi ve kızlarının hakları benim de meselemdir. Uyarıyorum, düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında şunları söylemişti:

"Bu ülkenin Başkent'inde bir suikast gerçekleşti: Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Akademisyendi, milliyetçiydi, inançlıydı, Atatürkçüydü. İki kız çocuğunun babasıydı, değerli eşi vardı. Bunu Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabır ile susuyoruz. Baba ile de konuştum, eşi ile de konuştum. Sabırla sonucu bekliyoruz. Tabii ki bize de bilgiler akıyor. Biz, bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konu ile ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız.

"TEK KELİME ETMİYOR"

Bunu hissediyor ve biliyoruz. Bize duyuruyorlar. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bu ülkenin namuslu polisleri görevini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime etmiyor. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor"

Konu: Sinan Ateş suikastı! Kılıçdaroğlu, 'Uyarıyorum' diyerek AK Parti ve MHP'yi işaret etti
YORUMLAR
500
Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz! Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Eşine de babasına da söz verdim CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Eşine de babasına da söz verdim

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş, AK Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden iktidara sert yüklendi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Selçuk Bayraktar, "SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur?" sorusunu canlı yayında cevapladı
00:05 Hacı adaylarının merakla beklediği haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi! 2023 yılı kayıtları başlıyor
23:41 Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından dikkat çeken paylaşım: Resmi belgeler çok konuşulacak
23:35 Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi kampanyası detayları! Faiz 0,69 ila 0,99 arasında olacak
23:20 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için mayıs ayını işaret etti
23:14 Gürse Birsel'den ekonomi yorumu! Çekinerek konuşması sosyal medyada gündem oldu
23:05 Jorge Jesus, Antalyaspor'un golünün neden iptal edildiği hakkında canlı yayında konuştu
22:57 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusuna verdiği cevapla kapıyı açık bıraktı
22:48 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden iktidara sert yüklendi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz
22:44 Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında iptal edilen gol Türkiye gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 00:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden iktidara sert yüklendi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement