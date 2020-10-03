CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan... - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi İBB'de yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı

Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi İBB'de yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı. Duyduğu heyecanı dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul'a ve dünyaya yakışan bir tablodur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu, İstanbul'un beş yıllık işgalden kurtulduğu gün olan 6 Ekim'de, geçici sergi salonunda İstanbul halkıyla buluşturacak. Tablonun bulunduğu salonu sergiye uygun hale getirme çalışmalarında sona gelen İBB tarafından Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı.

Venedikli ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden çıkan eserin görüleceği Saraçhane yerleşkesinde fiziki düzenlemeler gerçekleştiren İBB'nin ilk ziyaretçisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ön gösterim öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın açıklamasında bulundu.

"Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo"

İstanbul'u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte görecekleri için heyecanlı olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. O kenti alan, yöneten bir kişiyi bir İtalyan ressam Bellini tuvale aktardı. Bizler yüz yıllar sonra bu portreyi İstanbul'a getiren İBB Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul'a ve dünyaya yakışan bir tablodur. Dünya'ya da yakışan bir tablodur. O tablonun bugün seyrini gerçekleştireceğiz" dedi

"Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içerisinde buluşturdu"

Fatih Sultan Mehmet'in surları aşmaktan çok daha fazla şey yaptığını ifade eden İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet'in aklın, feraseti, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul'u bizim ve tüm insanlığın en nadide, en kıymetli hazinelerinden biri haline getirdi. Birbirleriyle uzlaşmaz, bir arada yaşayamaz düşmanlar gibi görülüp gösterilmek istenen Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içerisinde buluşturdu. İstanbul'u farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce yaşadığı örnek bir dünya başkenti yaptı" diye konuştu.

"Bu, Fatih'in rönesansıdır"

İmamoğlu konuşmasının devamında, "Bu kültürün sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı ve yüceltti. Geçmişin kalıplarını aştı ve yeni bir çağın değerleri onunla birlikte İstanbul'da derin bir kök salmaya başladı. Bu aslında yeniden bir doğuştur. Dolayısıyla yeniden rönesanstır. Bu Fatih'in rönesansıdır. En güzel ifadesini İstanbul'da bulmuş. İstanbul ile de özdeşleşmiştir. Bugün açılışını yaptığımız Fatih'in Rönesansı adlı sergi ve bu serginin paha biçilmez eseri böyle bir tarihi ve kültürel arka plana sahip. Kendisi de resim yapan, o dönemin yaygın inanışının aksine portresinin yapılmasını, sanatsal ve tarihsel bir perspektifle değerli bulan değerli bir hükümdardır Fatih Sultan Mehmet. Hem de yüzyıllar önce. Onun kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş 3 orijinal portresinden birinin nihayet İstanbul'a ait oldukları topraklara, kendi vatanına dönebilmiş olması büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

540 yıllık eserin ortam koşullardan etkilenmemesi ve güvenliğinin sağlanması için Saraçhane içerisinde özel depolama alanı oluşturduklarına belirten İmamoğlu, gerekli iklimlendirme ve nem dengeliyi sistem koşullarının sağlandığını söyledi.

Tabloyla beraber bir sürprizin olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Tabloyla birlikte çok değerli 3 ayrı sikke de sergilenecek bugün. Tablodaki diğer ismin büyük ihtimalle Cem Sultan olduğu tahmin ediliyor. Bu şekilde uzmanların ifadesi var. Bir tanesi Cem Sultan'ın 22 günlük kısa taht sürecinde bastırdığı sikke. Diğeri 'Osmanlı Sah' diye damgalı Venedik Sikkesi. Çok kıymetli. Çünkü Venedik'in o dönemde yoğun bir ticari ilişkisi var İstanbulla. Özellikle Galata bölgesiyle. Son olarak da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476 yılında darp ettirdiği ilk altın para. Dolayısıyla aslında bir üçlemeyle kıymetli bir birlikteliği sizlerle paylaşmış olacağız" dedi.

(CS-HK-ÖK-Y)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Sultan Mehmet, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimine katıldı- Fatih Sultan... - Son Dakika

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