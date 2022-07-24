CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Lozan Ülkemizin Tapu Senedidir" - Son Dakika
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Lozan Ülkemizin Tapu Senedidir"

24.07.2022 11:10
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Lozan Ülkemizin Tapu Senedidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan kahramanı İsmet İnönü’yü andı. Kılıçdaroğlu, “Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan kahramanı İsmet İnönü'yü andı. Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutladı. Kılıçdaroğlu, "Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutluyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Lozan'ın imzalandığı günün resmi bayram olarak kabul edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi vereceklerini tekrar açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" dedi.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Lozan Ülkemizin Tapu Senedidir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Lozan Ülkemizin Tapu Senedidir" - Son Dakika
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