Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden eski bakan Hüseyin Çelik'in adı okula verildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden eski bakan Hüseyin Çelik'in adı okula verildi

31.10.2022 16:01

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ve sonrasında verdiği anayasa teklifi için "Alkışlıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Amasra'daki maden faciasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ise üstü kapalı tepki gösteren Çelik'in ismi, Gaziantep'te bir okula verildi.

AK Parti döneminde Gaziantep ve Van milletvekilliği yapan, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Çelik'in ismi Gaziantep'te bir okula verildi. Gaziantep'te 24 derslikli okulun açılış törenine Hüseyin Çelik'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile protokol üyeleri katıldı.

Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti: AK Parti'li Çelik'in ismi Gaziantep'te bir okula verildi

"BAZILARI GİDERKEN İZ BIRAKIR, BAZILARI DA İS BIRAKIR"

Açılış töreninde konuşan Çelik, "Görevde kaldığım süre boyunca adımın hiçbir okula verilmesine müsaade etmedim. Diğer bakan arkadaşlarımın adlarının da okullara verilmesine müsaade etmedim. Sivas'ta bir okula bir bakan arkadaşımızın ismi verilmişti bakanlığım döneminde talimat verdim derhal o tabela indirilsin diye. Valimiz, valilik sürecinde kendi yaptırdığı bir okula ismini vermişse bunu yadırgarım. Ama görevinin sonrasında bu şehre bu kişinin büyük hizmetleri var denilip ismi yaşatılmak istenirse, bu alkışlanır. Bazıları giderken arkasından iz bırakır bazıları ise is bırakır. Biz arkamızda iz bırakanlardan olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti: AK Parti'li Çelik'in ismi Gaziantep'te bir okula verildi

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇIKTI: ALKIŞLIYORUM

AK Parti'nin önemli isimlerinden olan Hüseyin Çelik, son dönemlerde partisinden farklı yaptığı çıkışlarla dikkat çekmişti. Başörtüsü çıkışından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden Çelik, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'kardeşim; bu başörtü meselesi veyahut da başörtüsüyle kamuda çalışma meselesi Türkiye'de bir çatışma, bir kavga meselesi, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa yarın bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi eskiye dönüştüreceğiz şeklinde de bir propaganda ve iddia varsa buyurun bir kanun teklifi hazırlayalım ve bu işi kanunla çözelim' diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok saygıdeğer buluyorum ve bundan dolayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum" demişti.

Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti: AK Parti'li Çelik'in ismi Gaziantep'te bir okula verildi

ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Çelik, Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan maden faciasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları ise isim vermeden eleştirmişti. Çelik, "Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler'in "Cebriyeci" kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif'in diyecekleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti: AK Parti'li Çelik'in ismi Gaziantep'te bir okula verildi
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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden eski bakan Hüseyin Çelik'in adı okula verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden eski bakan Hüseyin Çelik'in adı okula verildi - Son Dakika
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