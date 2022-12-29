Kayseri'de Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği restorana 10 günlük kapatma cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu Kayseri'de çeşitli temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki kanaat önderleriyle birlikte Sinanchef Restaurant'ta yemekli toplantıda bir araya geldi.

PARA CEZASI KESİLEN RESTORAN 10 GÜN KAPATILDI

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'den ayrılmasının ardından Talas Belediyesi, restorana, "kapalı alanda sigara tüketildiği" gerekçesiyle dört farklı tutanak tuttu. Restorana toplam 16 bin TL idari para cezası kesildi, 10 günlüğüne kapatıldı.

"ÇALIŞANLARIMIZ DA MAĞDUR OLDU"

Restoranın sahibi Sinan Yavuz, restoranın terasında iki kez sigara içildiği gerekçesiyle tutanak tutulduğunu, diğer tutanaklardan daha sonra haberlerinin olduğunu söyledi. Karara itiraz edeceklerini belirten Yavuz, "Gelmedikleri halde iki tutanak tutmuşlar. Avukatlarımız mahkemeye sunacak. Bir şeye mutlaka kızmışlar ki yılbaşına rezervasyonlarının olduğu zamanda dükkanı kapattılar. Çalışanlarımız da mağdur oldu." dedi.

RESTORAN KAPATILMADAN ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Restoranın kapatılmasından önce, restoranın sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının paylaşılması da tartışmaları beraberinde getirdi. Bütün siyasi partilere saygın gösterdiklerini kaydeden Sinan Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını siyasi kimliğinden dolayı paylaşmadıklarını dile getirdi.

"BEN BÜTÜN MİSAFİRLERİMLE RESİM ÇEKİYORUM"

Yavuz, "Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştığımız bir resimden dolayı bazı yorumlar aldık. Sinan Chef'e gelen bütün misafirler gözümüzde aynıdır ve değerlidir. Bütün siyasilere saygımız sonsuz. Ben bütün misafirlerimle resim çekiyorum. Biz asla siyasi birisi olduğu için resim paylaşmadık. Buraya gelen bütün misafirlerimize hizmet ederiz. Lezzet ve hizmet noktasındaki tüm yorumlara saygı duyarız." ifadelerini kullandı.

"400 KİŞİLİK REZERVASYONUMUZ VARDI"

Yavuz,"Şu an ekibimle beraberiz, 10 gün istirahat ediyoruz. Ekibimin maaşını elimden dağıtacağım bu ay. 400 kişilik bir rezervasyonumuz vardı. Bütün misafirlerimiz tek tek aranarak özür dilenecek." şeklinde konuştu.

"KAPATMANIN ZİYARETLE İLGİLİ OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden CHP Kayseri eski İl Başkanı Ümit Özer ise kapatma kararına tepki göstererek şunları söyledi: "Esnaf ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayakta durmaya çalışırken, kepenk kapatmamak, işçi çıkarmamak için direnirken, mücadele ederken 'gözünün üzerinde kaş var' denilerek, sudan bahanelerle, keyfi gerekçelerle, karın ağrısıyla, hırsla, kinle, nefretle eğer bu kapatılma yapılıyor. İşletme sahibi başına daha fazla şey gelmemesi korkusuyla Genel Başkanımızın ziyaretiyle kapatıldığını söylemese de bu kapatmanın ziyaretle ilgili olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sizin ötekileştiren, kamplaştıran, kindar, sizden olmayanı baskıyla, korkuyla sindirmeye çalışan literatürünüzü yerelde de genelde de çok iyi biliyoruz, ama bu da olduysa hakikaten pes artık."