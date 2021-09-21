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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den destek geldi: Meşrudur - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den destek geldi: Meşrudur

21.09.2021 09:17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu, ancak meşru muhatap HDP ile çözülebilir" sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti'den destek geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, HDP'nin meşru bir parti olduğunu söyledi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun sözlerine HDP'li Sezai Temelli "Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diye karşı çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuştu. Kılıçdaroğlu, burada "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ İMRALI'DIR"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP cephesinden jet yanıt gelmişti. Çözüm için Abdullah Öcalan'ı adres gösteren HDP'li Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır."

"HDP MEŞRUDUR"

Bu gelişmeler sonrasında İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl bir tepki göstereceği merakla beklenirken, İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi. HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu'nun konuya ilişkin sözlerini şöyle aktardı: "HDP'li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP'nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den destek geldi: Meşrudur

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Son Dakika Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den destek geldi: Meşrudur - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den destek geldi: Meşrudur - Son Dakika
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