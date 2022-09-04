Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Samsun'daki TEKNOFEST alanını ziyaret etmişti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili yorum yapmış ve sürpriz ziyarete şaşırdığını belirtmişti.

"KILIÇDAROĞLU SİHA'LARA İFTİRALARA SESSİZ KALIYOR"

Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekillerin SİHA'lar konusundaki iftiralarına sessiz kaldığını belirterek, "Elbette Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem İHA'larımıza, SİHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor. Rahmetli babam da çok rahatsızdı. Yıllar önce bizim fabrikamızı ziyaret ettiği doğru, ben de kendisine saatlerce sunum yaptım. O zaman da kendisi çok etkilenmişti. Ama maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz." demişti.

"ORASI DEVLETE AİT, KİŞİYE DEĞİL"

Bu sözlere Kılıçdaroğlu'ndan yanıt ise gecikmedi. Halk TV'ye röportaj veren CHP lideri konuya ilişkin şunları söyledi: "Devletin araştırma, geliştirme faaliyeti olan bütün kurumları orada, TEKNOFEST'te. Bu kurumlar bir kişiye ait değil. Öğrenciler çalışmalar yapmışlar. Bunları benim de gezip, görme hakkım var. Devlete ait orası, kişiye değil."