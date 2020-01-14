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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamarda bulundu.
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:55
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