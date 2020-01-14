CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu - Son Dakika Dünya

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamarda bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu, System.String[]

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

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Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:55 
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