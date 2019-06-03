Son Dakika Haberleri: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, eski Bakan ve Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın...
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, eski Bakan ve Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın...

1 saat önce

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, eski Bakan ve Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın cenaze törenine katıldı(Tür: Ankara)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, eski Bakan ve Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın cenaze törenine katıldı
(Tür: Ankara)
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, eski Bakan ve Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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