CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, eski Bakan ve Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın...
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, eski Bakan ve Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın cenaze törenine katıldı(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
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