CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozelesine karanfil bıraktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Anıtkabir ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşçıer, Grup Başkanvekili Levent Gök ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve milletvekilleri eşlik etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Anıtkabir'den ayrıldı.

BAZI VEKİLLER ANITKABİR'E ALINMADI

Ayrıca, Anıtkabir'e yakın mahalledeki evlerde oturan vatandaşların saat 19.19'da balkonlarına çıkıp, alkış yaparak Türk bayraklarını salladığı görüldü.