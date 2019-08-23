CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimi kazanan partisinin belediye başkanlarını ziyaret ve tebrik etmek için Balıkesir'e geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kentte ilk olarak Erdek ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu, Erdek Belediyesi önünde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 günlük hak mahrumiyet cezası Yargıtay tarafından onanan ve seçimi kazanmasına rağmen Erdek Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri Bakanlığı'nca alınan Hüseyin Sarı karşıladı. Vekaleten belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Yapakçı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu, Erdek Belediyesi'nce cumhuriyetin değerlerinin korunarak, bölgeye gelenlere rahat tatil imkanı sağlama adına her türlü çabanın harcandığını kaydetti.

'BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ, GÜZELLİĞİ KORUMAK'

Belediyede açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "10 bin kişiye göre bütçeniz varsa ve yazın bu sayı 50 bine çıkmasına karşın bütçeniz aynıysa belediyenin yaptığı fedakarlığı bundan daha güzel anlatan rakamlar bulamayız. Gerçekten de olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bu çabanın gereği olarak da gelen bütün yurttaşlara ve buradaki vatandaşlara iyi hizmet sunmak istiyorlar. Bölgenin güzelliklerini biliyorum. Doğası var, denizi var, her şeyiyle olağanüstü bir yer. Belediye başkanının görevi de bu güzelliği korumaktır. Ben hepinizin huzurunda özverili çalışmaları dolayısıyla sayın belediye başkanımıza teşekkür ederim. Zaman zaman büyük zorluklar yaşıyoruz ama çevre belediyelerden destek alıyoruz. Bütün mesele şu; bir belediye eğer kendi gücünü aşan bir sorun ile karşılaşırsa doğal olarak bizim CHP'li diğer belediyeler devreye giriyor ve yardım yapıyor. Bu da yardım kültürünün ne kadar önemli olduğunun ve bu yardım kültürünün özelinde insana yardım etmek olduğunun herkesin bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca bölgenin tarihsel açıdan da öneme sahip olduğunu ve bu konuda ciddi çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Hüseyin Sarı tarafından şehrin anahtarı hediye edildi.

- Balıkesir