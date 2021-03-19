CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"

19.03.2021 01:17

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak...

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"

TEKİRDAĞ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" dedi.

Partisinin Tekirdağ İl Binasının açılışını yapmak üzere Tekirdağ'a gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti binasında açıklamalarda bulundu. "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip acaba nasıl olur da iktidarda kalmanın yollarını ararım diyenler bu ülkeye, demokrasilerine katkıda bulunamazlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Ne diyor anayasamız siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ne demektir, siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Demokrasiyi eğer savunuyorsak. Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bütün illerde ve ilçelerde bizim binalarımız vardı. Mal varlıklarımıza el kondu. Arşivlerimize el kondu. Binalarımıza el kondu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik" dedi.

"Demokrasiyi savunmak farklı bir şeydir" ifadesini kullanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak can ve mal güvenliği sağlamak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir. Demokrasiyi savunmak benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesini özgürce söyleyebileceği bir rejimi savunmaktır. Demokrasiyi savunmak milli iradeyi savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesini savunmak demektir. Hakimiyet bila kaydü şart milletindir demektir" şeklinde konuştu.

Tek adam rejimine neden karşı olduklarını da aktaran Kılıçdaroğlu, "106 yıl önce Çanakkale Savaşını kazandık. Çanakkale'yi geçilmek kılanlar bedenlerini koydular. Savaş meydanlarında bedenlerini koydular. O bedenlerin içindeki ruh Çanakkale'yi geçilmez yaptı. 1918'de ne oldu? 3 yıl sonra Çanakkale'yi geçilmez yapanların iradesi yerle bir edildi. Bir kişi çıktı bir anlaşmayı imzaladı. O gemilerin tamamı Çanakkale'den bir kurşun atılmadan geldi Dolmabahçe Saraylarına demirledi. Neden biz tek adam rejimine karşı çıkıyoruz. İşte bunun için. Çanakkale'yi geçilmez kılanların iradesi bir kişini iradesi ile yok edildi ve o gemiler geldi Dolmabahçe'nin önünde demirledi. İstanbul, Osmanlı'nın Payitahtı işgal edildi" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız' - Son Dakika


Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 01:58:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei