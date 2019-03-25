Son Dakika Haberleri: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu Milletin Ferasetine Güveniyorum"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu Milletin Ferasetine Güveniyorum"

51 dakika önce

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu milletin ferasetine güveniyorum"ZONGULDAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitingi için özel uçakla Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı.

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu milletin ferasetine güveniyorum"

ZONGULDAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitingi için özel uçakla Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. Kılıçdaroğlu, Saltukova beldesinde vatandaşlarla buluştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağı Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ın yanı sıra İl Başkanı Hakkı Güney ile İyi Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bir süre VIP salonunda dinlendi.
Kılıçdaroğlu, parti otobüsüyle havalimanının yakınındaki Saltukova beldesine uğradı. Beldede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir çay bahçesinde çay molası verdi. Vatandaşlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, partisinin Saltukova Belediye Başkan adayı Alim Genç için destek istedi.
Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Bu milletin ferasetine güveniyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırız" dedi. Bir belde sakini başındaki şapkayı Kılıçdaroğlu'na verdi. Bir süre şapkayı başına takan CHP lideri, sahibine iade ederek parti otobüsüne bindi.
Otobüsten vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu; "Bir emanetimiz var ve o emaneti geri alacağız. Emanetin sahibi Alim başkan. O'na inanıyoruz, O'na güveniyoruz. Ben O'na güveniyorum" diyerek beldeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:22 Kaynak: İHA

Saltukova, Zonguldak, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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