CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkenin Temel Sorunu İşsizliktir"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin temel sorunu işsizliktir" - "Beka sorunu arayanlar, sorunu ülkenin üretimden kopartılmasında arasın" - "İşsizliği çözemeyen iktidar başarısızdır" - "Avrupa Müslümanlar üzerinden inanç siyaseti yapmayı bırakmalıdır"YALOVA - Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin temel sorunu işsizliktir"

- "Beka sorunu arayanlar, sorunu ülkenin üretimden kopartılmasında arasın"

- "İşsizliği çözemeyen iktidar başarısızdır"

- "Avrupa Müslümanlar üzerinden inanç siyaseti yapmayı bırakmalıdır"



YALOVA - Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluştu. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkedeki en temel sorun işsizliktir. Bir iktidar işsizliği çözüyorsa başarılı, çözemiyorsa başarısızdır" dedi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ne girişinde salonu selamlayan Kılıçdaroğlu, muhtar ve STK temsilcilerine hitap etti. Sözlerine Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısını kınayarak başlayan Kılıçdaroğlu, "Her sabah yeni ve güzel bir güne başlamak isteriz. Güzel haberlerle karşılaşmak isteriz. Ama bu sefer kötü bir şey oldu ve Yeni Zelanda'dan acı haber geldi. Cuma namazı kılan Müslümanların üzerine ateş açıldığını, 49 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Acı bir haber. Bizi derinden yaralayan bir olay. Bunu yapanları lanetliyoruz. Sadece bu olayı Müslümanların lanetlemesi gerekmiyor. İnsan sevgisi, inancı olan herkesin böyle bir olayı lanetlemesi lazım. Batılı dostlarımıza da seslenmek isteriz. Müslüman üzerinden ve inanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar kötü sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda örneği göstermiştir" dedi.



"Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya gelmeli"

Ortadoğu'da yaşanan soruna da değinen Kılıçdaroğlu bir kez daha OBİT'in kurulması gerektiğini yineledi. Kılıçdaroğlu, "Biz neden Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulsun diyoruz? Neden bunu dillendiriyoruz? Ortadoğu ve İslam dünyasına barış gelsin diye. Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya gelmelidir. Bunlar akraba topluluklar zaten. İnanç birliktelikleri var büyük ölçüde. Neden bu ülkeler bir araya gelmiyor da bu ülkeler Ortadoğu'da sorunun kaynağı haline geliyor? Bunları aşmak zorundayız. Ortadoğu'da egemen güçlerin sahip olacağı gücü kırmak zorundayız. Ortadoğu'da barış olması Ortadoğu'ya huzurun gelmesi demektir. Buradaki düşmanlık sadece egemen güçlerin kışkırtması ile ortaya çıkıyor. Türkiye'nin de yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Radikal bir dönüşüme ihtiyacı var. Barış ve huzur eksenli bir siyasete ihtiyacı var" diye konuştu.



"7.5 milyon işsizimiz var"

Ülkedeki işsizliğe de değinen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkedeki en temel sorun işsizliktir. Ülkemizde işsizlik rakamı %13.5'a çıktı. Bu felaket bir şey. 2002 krizinde bile böyle bir tablo yoktu. İşsiz sayımız 7.5 milyona dayandı. Bunun büyük bir kısmı da üniversite mezunu işsizler. Bir iktidar işsizlik sorununu çözüyor ya da minimize ediyorsa o iktidar başarılıdır. Eğer işsizlik sorununu çözemiyorsa başarısızdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin. İşsizlik yüzde 13'ün üzerine çıkmışsa orada büyük bir başarısızlık var demektir" şeklinde konuştu.



"Ülkenin üretimden kopartılması nedeniyle bir beka sorunu var"

Konuşmasında üretimin arttırılması vurgusu da yapan Kılıçdaroğlu şu sözlere yer verdi:

"Bir ülkenin büyümesinin ve işsizlikle mücadelenin tüm dünyada tek yolu vardır. O da üretimdir. Üretirseniz, büyürsünüz. Üretirseniz kazanırsınız. Üretir yeni fabrikalar kurarsanız istihdam alanları açılır. Tarımı büyütürseniz çiftçiler çalışır ama Türkiye üretimden kopartıldı. Eğer bir beka sorunu aranıyorsa Türkiye'nin üretimden kopartılması nedeniyle bir beka, gelecek sorunu vardır. 17 yıl bu ülkeyi yöneteceksiniz. Sonuçta üretimden kopartılan bir Türkiye ve 7.5 milyon işsiz insan çıkartacaksınız."

Konuşmasının ardından CHP Yalova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Vefa Salman'ı da kürsüye çağıran Kılıçdaroğlu, Yalovalılardan oy istedi.

(SÇ-MŞ-SO-Y)

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