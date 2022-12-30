CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti

2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi siyaset arenası hareketli günlerden geçiyor. Cumhur İttifkı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken muhalefetin adayı ise halen belirsizliğini koruyor. 6'lı masanın göstereceği aday konusunda sık sık çeşitli isimler ve iddialar ortaya atılıyor.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Levent Gök'le eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Baykal'ın Beysukent'teki evinde Kılıçdaroğlu'nun, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladığını belirterek ziyarette günlük siyasi değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

"BEN DE GÖREV ALMAK İSTİYORUM"

Levent Gök, Baykal'ın, "Kampanyada ben de görev almak istiyorum. CHP örgütleri büyük bir heyecanla ve hırsla seçimlere hazırlanmalı." dediğini aktardı.