CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde (2) - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde (2)
31.10.2020 18:07
DEPREMZEDE EV İSTEDİDün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zarar gören binalar ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
DEPREMZEDE EV İSTEDİ
Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zarar gören binalar ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Depremde evi zarar gören vatandaşlardan Olcay Meryem, Kılıçdaroğlu'nu görünce yanına gelip kendisinden ev istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, durumu yanındaki heyete iletti.
Ahmet ONUK/İZMİR,
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