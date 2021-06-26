CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u telefonla arayarak tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Ali Koç'u telefonla aradı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u tebrik eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, başarı dileklerini iletti.
(Mustafa Cenik/ İHA)
Kaynak: İHA
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