CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı

07.12.2021 14:19

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Emel Yıldırım, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde Yıldırım için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına CHP lideri Kılıçdaroğlu, çok sayıda siyasinin yanı sıra ailesi katıldı. Yıldırım'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

62 yaşında hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesinde, eşi Erdoğan Yıldırım, oğlu Tunç Yıldırım, babası ve kız kardeşi gözyaşı döktü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı - Son Dakika
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