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CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar

04.07.2021 08:05

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı dikkatlerden kaçmayan bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videosunda hakkındaki fezlekeyle ilgili, "Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video yayınlayarak, gençlere seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, bu sefer de hakkındaki fezlekelere ilişkin bir video yayınlayarak, hapse atılmasının istendiğini söyledi.

"ÖDENECEK NE BEDEL VARSA BAŞIM ÜSTÜNE"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye'nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşım: Beni tutuklamak istiyorlar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun video mesajında kullandığı ifadelerinin tamamı şu şekilde:

"Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi TBMM'ye hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler, sakın ümidinizi kaybetmeyin, daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız, bunu bilin.

"ÖNÜME MERMİ ATTILAR, BU ÜLKEDE YAŞANMAZ DEMEDİM"

Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık bu ülkede yaşanmaz derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri, ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar, bana ve aileme tüm bunları yaşattılar, bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar - Son Dakika


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