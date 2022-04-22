CHP Lideri Kılıçdaroğlu Geceyi Karanlıkta Geçirdi - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Geceyi Karanlıkta Geçirdi

22.04.2022 11:01
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Geceyi Karanlıkta Geçirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün evinin elektriğinin kesilmesinin ardından geceyi karanlıkta geçirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün evinin elektriğinin kesilmesinin ardından geceyi karanlıkta geçirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a elektriğe yapılan zamların geri çekilmesi çağrısında bulunarak, zamlar geri çekilene kadar evinin elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, yaklaşık üç aydır elektrik faturasını ödemediği için evinin elektriği dün kesildi. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geceyi karanlıkta geçirdi.

KOMŞULARI DA LAMBALARINI SÖNDÜRDÜ

Kılıçdaroğlu ailesi, komşularının getirdiği lüks lambası ve aydınlatma araçlarını kullandı. Yemek, pasta, tatlı ve çay da getiren komşular, kendi evlerindeki lambaları söndürerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun ricası üzerine komşuları lambalarını yeniden açtı.

Kılıçdaroğlu'nun söz törenine katıldığı DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez de Kılıçdaroğlu'na desteğe gitti. Ölmez, sözlüsü ile Kılıçdaroğlu'nu ziyaretini sosyal medya hesabından "Aslı ile birlikte elektrikleri kesilen CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na ve değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine gittik. Aydınlık günler için küçük bir karanlık arası" notuyla paylaştı.

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Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP Lideri Kılıçdaroğlu Geceyi Karanlıkta Geçirdi - Son Dakika


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