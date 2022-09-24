Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Sakarya'da yaptığı bir konuşmada Ankara sınırları içinde yapılan ve ismini bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyleyerek bir gafa imza attı. Açıklamalarında Erdoğan, "Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya. Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir." demişti.

ERDOĞAN, SAKARYA'YA HİTAP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

"BAY KEMAL YOLUNU ŞAŞIRMIŞ"

Konuşmasının hemen başında Kılıçdaroğlu'nun gafına da değinen Erdoğan, Kardeşlerim ezelden beri Sakarya bizi bilir, biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. İstanbul'da belediye başkanı adayı olmuştu, Kağıthane'ye, Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Durmak yok, yola devam. Evelallah ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında varolan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Ama hamdolsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın her karışında izimiz var." dedi.

"BAY KEMAL BUNLARI BİLMEZ"

Milli mücadele zaferinin 100. yılını bu sene yaşarken, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e bir adım yaklaşıyor. Türk'ün Viyana kapılarından çekilişinin son noktası ve yeniden ilerlemeye başlaması olan Sakarya Meydan Muharebesi'ni geride bırakmıştık. Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak. Adapazır bölgesi milli mücadelede işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı mücadele vermiştir. Adapazarı Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylar önce düşmanı bu topraklardan söküp atmıştır. Halit Molla, İpsiz Recep ve Necati Bey başta olmak üzere Adapazarı kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Özbekistan'dan New York'a geçtik. BM Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi'nde dünya liderleriyle elhamdülillah arka arkaya üç gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık? Milletimizin adına yaptık. Hamdolsun gerek yaptığımız konuşma gerekse milletimizle ilgili teşekkürler aldık. Bu teşekkürleri alırken, yanımda da, arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı olmak, bu milletin bir ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük. Bu coşkuyla yürüdük. Ve Rabbim de önümüzü açtı. Ve yaptığımız bütün görüşmelerden hamdolsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Arakam'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var.

TOKİ PROJELERİ

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen bu açılışlardan anlar mısın? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla beraber musluk açıp kapatmaktan anlar. Eğitimde, 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Sakarya Üniversitemizin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin inşası tamamlanan birimlerin açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Aralarında 100 yataklı acil durum hastanesinin de bulunduğu 250 milyon liralık sağlık yatırımlarını hizmete açıyoruz. 60 kilometrelik Kaynarca-Karasu yolunun inşası biten 49 kilometrelik kısmını bugün açıyoruz. Kalan kısmı en kısa sürede tamamlıyoruz. Muhteşem bir katılım var. Buraya gelene kadar zaten yollar, sağ sol tıklım tıklım doluydu. Bu yolun tamamının hizmete girmesiyle yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek.

SAKARYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Enerjide çok sayıda iletim hattında yapılan yenileme çalışmalarının ve trafo ilavelerinin resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Çeşitli ilçelerimizde İller Bankası tarafından inşa edilen kanalizasyon, içme suyunun resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Arifiye-Pamukova tren hattında inşa edilen alt geçidi, emniyet müdürlüklerimizin hizmet binalarını bugün açıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ulaşımdan altyapıya 58 kalemde 725 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdı. Şehir genelinde 238 milyon lira maliyetle 401 kilometre asfaltlama ve beton yol çalışması yaptı. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Kocaeli, Taraklı, Karasu, Pamukova, Geyve, Akyazı, Kaynarca ve Ferizli belediyelerimiz de pekçok kıymetli yatırımı vatandaşlarımızın hizmetine sundu. 1 milyar 100 milyon lirayı bulan yatırımlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.