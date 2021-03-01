CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

01.03.2021 13:05
CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 546 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 546 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Ağabeyim ortaklarından izin alamadığı için anneleri ziyaret etmedi. Dostlarım dediği HDP'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldığı sürece bu anneleri görmezden geldi" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Çadırdaki ailelerle görüşen Kılıçdaroğlu, annelere yanlarında olduğu mesajını verdi.

"CHP GENEL BAŞKANI OLARAK KEMAL AĞABEYİM GELMİYOR"

Ağabeyinin evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmesi gerektiğini kaydeden Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den izin almadığı için anneleri ziyarete gelmediğini iddia etti. Celal Kılıçdaroğlu, "Buradaki CHP'nin il başkanı, ilçe başkanları gelmedi. Niçin gelmiyor? Selahattin Demirtaş için, Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğine, Ankara'dan Diyarbakır'a yürüsün. Buradaki anneleri hepiniz görüyorsunuz. Kemal ağabeyim gelmesi gerekirken, CHP Genel Başkanı olarak Kemal ağabeyim gelmiyor. Neden gelmiyor? Ben çok şaşkın bir haldeyim. Bu insanlar, anneler çocuklarını bekliyor. Artık annelerin yüzünü güldürelim. HDP başkanlarına buradan sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler sevinsin. Bir Anneler Gününde anneler bir gülle seviniyor, çocuklarımızda bir güldür, annelerine teslim edin. Ağabeyim de dostlarım dediği HDP'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldığı sürece bu anneleri görmezden geldiler. Bu anneler ne para istiyor, ne pul istiyor, sadece evlat istiyor, evlat. Bir HDP'linin taciz olayında milletvekilliği düşüyorsa, CHP'nin il ve ilçe başkanları taciz olayında mahkum oluyorsa niçin tutuklanmıyor, niçin ceza almıyor? Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da soruyorum, bir el atsınlar. Bu taciz olaylarından da vazgeçelim. CHP'lilerin yaptığı hırsızlık, fuhuş ne ararsan bunlarda var. Rüşvet olayları ne ararsan bunlar da var" diye konuştu.

Celal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika


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