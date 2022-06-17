CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE - Son Dakika
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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE

17.06.2022 00:25
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen 'İktidara Giden Yolda İzmir'in Sosyal Demokrat Belediyecilik Çözümleri' konulu toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen 'İktidara Giden Yolda İzmir'in Sosyal Demokrat Belediyecilik Çözümleri' konulu toplantıya katıldı. kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum. İzmir'e hizmet ediyorlar." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, üç gün boyunca çeşitli programlara katılmak üzere İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu bugün kentte ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İktidara Giden Yolda İzmir'in Sosyal Demokrat Belediyecilik Çözümleri' konusunda sunum yaptığı toplantıya katıldı. Soyer, toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinin ardından geçen 3 yıllık süreci anlattı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel, belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum. İzmir'e hizmet ediyorlar. Çok güzel hizmetler var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı yarın Küçük Menderes Bölgesi çiftçileri buluşması, Buca'da tamirci esnafı buluşması ve hemşehri buluşması ile devam edecek.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE
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Kaynak: DHA

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