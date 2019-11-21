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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3)
6 saat önce
FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'ÜN KIZLARINI SEVDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde geldiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ettikten sonra dinlenmek üzere Balçova'da bulunan otele geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'ÜN KIZLARINI SEVDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde geldiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ettikten sonra dinlenmek üzere Balçova'da bulunan otele geçti. Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer burada Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün ikiz bebekleri Öykü ve Masal'ı kucağına alarak sevdi. Gürbüz, o anları sosyal medya hesabından, "İkizlerim Öykü ve Masal emin ellerde" notuyla paylaştı.
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