Son Dakika Haberleri: CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3)
Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3) - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3)

6 saat önce

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'ÜN KIZLARINI SEVDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde geldiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ettikten sonra dinlenmek üzere Balçova'da bulunan otele geçti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3), System.String[]

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'ÜN KIZLARINI SEVDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde geldiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ettikten sonra dinlenmek üzere Balçova'da bulunan otele geçti. Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer burada Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün ikiz bebekleri Öykü ve Masal'ı kucağına alarak sevdi. Gürbüz, o anları sosyal medya hesabından, "İkizlerim Öykü ve Masal emin ellerde" notuyla paylaştı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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