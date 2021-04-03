CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Belediye Başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Belediye Başkanları ile bir araya geldi
03.04.2021 16:36
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Belediye Başkanları ile bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'nci yıldönümünde CHP'li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Belediye Başkanları ile bir araya geldi
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'nci yıldönümünde CHP'li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle CHP'li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. Önceki dönem kadın belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'da Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
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