CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezasını değerlendirdi

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na mahkemenin verdiği cezayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Madem suçluydu daha önce niye cezası verilmedi" dedi.



Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde değerlendirdi. Belediye ziyareti sonrası konuyla ilgili açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Canan Hanım'la görüştük zaten davayı yakından takip ediyorduk. Her ortamda konuştum. Her ortamda dile getirdim. Her ortamda söyledim. Adaletin ne kadar değerli olduğunu söyledim. Toplumun büyük bir vicdanı olduğunu söyledim. Şimdi Canan Hanım'a ceza verildi. Niye ceza verildi. Kaç yıl önce attığı tivitlerden ötürü. Bu zamana kadar neredeydiniz. Beraat etmesi gereken bir davada eğer ceza alıyorsa bir kişi bu Canan Hanım olup olmaması önemli değil. Beraat etmesi gereken bir kişinin ceza aldığı bir mahkeme adalet dağıtamaz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Adalet yok bu ülkede. Hakim karar verirken vicdanına göre karar vermiyor. Karar verirken bakıyor yan tarafa. Acaba ne tür ceza verelim diye. Yani bir başarıyı nasıl cezalandırılalımın arayışı içindeler. Şunu söylemek isterim sevgili halkıma, hangi görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun. Ben adalet arayışını mutlaka ama mutlaka sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adalet olmalı. Bu ülkede haksızlık hukuksuzluk olmamalı, bu toprakların ruhuna aykırı. Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre'nin ruhuna aykırı. Düşünce özgürlüğü bir zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder. Hepimiz aynı düşünceyi düşünürsek sonuç alamayız. Farklı düşüneceğiz farklılıkları göreceğiz. Her bölgenin oyun havaları var. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Düşünceler de bizim zenginliğimizdir. Neden farklı düşünüyorsunuz diye kalkıyorsunuz ceza veriyorsunuz. Niçin? İstanbul seçimlerinde başarılı oldu diye. Kimden intikam alacağız. Canan Kaftancıoğlu niye kardeşim hangi düşünce ile. Mahkemede söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Üstelik Nazım Hikmet'in dizeleri ile bitirdi. Nazım Hikmet kim o da haksızlığa uğramış olan bir yazar dünya çapında şairdir" diye konuştu.



"Üzüldüğüm şey adaletin yok olmasıdır"



Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, " Türkiye'nin 21. yüzyılda adaletsizliğe tahammül eden bir ülke olmadığını artık herkesin kabul etmesi lazım. Siyasetin de iktidar sahiplerinin de kabul etmesi lazım. Adaletsizlik sadece Türkiye'nin itibarını zedeler. Adalet dağıtmıyorsanız toplum vicdanını rahatsız ediyorsanız bu aynı zamanda dünyada yaşayan ve vicdanı olan herkesi rahatsız eder. Biz buna üzülüyoruz. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olmasıdır. Başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı. - AYDIN