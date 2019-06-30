CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kırşehir'de

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti programının yenilenmesi için talimat

CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız