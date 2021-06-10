CHP lideri Kılıçdaroğlu, KKTC meclisindeki partilerin liderleri ile görüştü - Son Dakika

- C HP lideri Kılıçdaroğlu, KKTC meclisindeki partilerin liderleri ile görüştü

LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mecliste temsil edilen partilerin liderleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte KKTC meclisinde temsil edilen partilerin liderleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak Meclis Şeref Salonunda HP ile yaptığı görüşmede, "Kıbrıs'ın çok sorunları var biliyoruz. Bu sorunların çözümü bizim için de çok önemli sizler için de çok önemli. Kıbrıs'ın önemli bir siyasi partisi olarak sorunların çözme konusunda ortaya koyduğunuz iradeyi takdir ediyor ve destekliyoruz" dedi.

"Kıbrıs'ı yakından izliyoruz"

"Kıbrıs'ta demokrasi geliştikçe insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecek" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kıbrıs'ın kendi demokrasinin oluşması pek yok açıdan yarar getirecektir. Bizler Kıbrıs'ı yakından izliyoruz, Türkiye'deki diğer partiler de yakından izliyor ve var olan sorunların çözümü için bizler elimizden gelen katkıyı yapıyoruz zaten Kıbrıs olayına milli bir dava olarak bakıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Amacımız Kıbrıs Türkü'nün özgür bağımsız huzur içinde yaşayabilecekleri bir devlet bir toplum olmaları ve bu konuda uluslararası tanınırlığı açısından da sizin göstereceğiniz çaba bizim de desteğimizle belli bir noktaya gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Biz KKTC'nin ayakları üzerinde duran demokrasi gelişmiş insan haklarına saygılı hukukun üstünlüğünü kabul eden bir devlet olarak yükselmesini, büyümesini uluslararası arenada saygınlığı kazanmasına isteriz" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer bize bir görev düşüyorsa bu görevimiz KKTC'nin önündeki engeller konusunda ortak mücadele etmek ve o engelleri kaldırmaktır. Saygınlığını ve devletin saygınlığını korumaktır. Varsa bir sorun o sorunun giderilmesi konusunda ortak akılcı projeler üretmektir" ifadelerini kullandı.

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz"

Özersay ise yaptığı açıklamada, "Halkın Partisi olarak burada meclis çatısı altında Kıbrıs türkü için son derece önemli olan yüreğinde çok önemli bir yer barındıran Mustafa Kemal'in Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Ana muhalefet partisi olarak tabii ki az önce sizin söylediğiniz gibi sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefet partileri mevcudiyeti demokrasi ve insan hakları açısından son derece önemli" ifadelerini kullanan Özersay, "Bizlerde demokrasiyi hukukun üstünlüğünü bir siyasi parti olarak Halkın Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi gibi ağırlamaktan sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Özyiğit, "Bizim bütün mücadelemiz uluslararası hukukun içine girmektir. Şeffaf hesap verebilir kendi ayakları üzerinde duran kendi kendini yöneten bir toplum olma mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele iki toplumlu iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı federal çözümden geçtiğini görüyoruz. Bu konuda düşüncelerimiz farklı olabilir ama bizim de bu kadar yıllık birikimimiz ve tecrübemiz içinde yaşadıklarımızdan gözlemlediğimiz bu" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, temaslarının ardından 18.30'da KKTC'den ayrıldı.