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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler

05.01.2022 14:06
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP muhabirleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi; İçişleri Bakanlığı'nın İBB hakkında başlattığı 'teftiş' ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir otelde CHP muhabirleriyle bir araya geldi, sorulara yanıt verdi.

İBB'ye yönelik teftişler ve konuya ilişkin AKP ile MHP kanadından gelen yorumlar hakkında Kılıçdaroğlu, "İstanbul AK Parti'nin yandaşlarını yemlediği bir havuz… Ekrem Bey'i (İmamoğlu) suçlamalarının nedeni aslında ekonomideki kaosun yaşananların unutturulması. Bütün bu sorunları Ekrem Bey'i ilave edip tartışma zeminini bu tarafa çekmek istediler" dedi.

Kılıçdaroğlu'na sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

"SANDIKTA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Erdoğan'ın 'muhalefet sokağa dökülecekmiş' ifadelerini de yorumlayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Gülümseyerek yorumladım. Tam tersi arkadaşlara, 'taşkınlık yapmayacaksınız, sokağa çıkmayacaksınız, sabırla sandığı bekleyeceksiniz' dediğim gibi beyefendi hayal aleminde yaşadığı için 'vay efendim sanki biz sokaklara çıkılması' talimatı vermişiz. Bunun basın danışmanları yok mu ne konuştuğumuzu önüne koymuyorlar mı? Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, anladığım kadarıyla, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız. Sandıkta gereğini yapacağız."

"KÖPÜĞÜNÜ ALMAK İÇİN ZAMLARI DA ALMASI LAZIM"

"Erdoğan'ın 'dövizin köpüğünü aldığımız gibi enflasyonunda köpüğünü alacağız" sözlerine ise şu yorumu yaptı:

"Zamları geri mi alacaklar? Köpüğünü almak için zamları da alması lazım. Yapacağını hiç sanmıyorum. Politik bir söylem, kendi tabanını rahatlatmak için kullandığı bir cümle. Ekonominin ne kadar kötüye gittiğini Erdoğan da biliyor. Eximbank'a talimat verildi, talepleri beş gündür karşılayamaz durumda. Erdoğan ekonomiyi de Türkiye'yi de yönetemiyor, yönetme gücü, kapasitesi, bilgisi yok, birikimi yok. Onun için sık sık 84 milyonu bindirmiş freni patlamış bir kamyona, hep beraber yokuş aşağı gidiyoruz."

"ERDOĞAN ERKEN SEÇİME GİTMEK ZORUNDA"

"Ülke yönetilemez noktaya geldi, Hazine'nin piyasanın durumu, vatandaşın durumu malum. Nereye kadar götürecek? Geçen her gün 84 milyonun sırtına yeni yükler geliyor. Hazine çok parlak değil, borçlar ödenecek, faizi düşürdük dediler. Tam tersine Hazine'nin borçlanma faizi, vatandaşların faizi yükseldi, bütün faizler yükseldi. Elde edilecek gelirlerle bunlar karşılanabilir. Yeni borçlar alınması lazım, nereden, nasıl bulacaklar bilmiyoruz. Erdoğan'ın yapacağı öncelikli şey süratle seçime gitmektir."

"KORUMALARI GÖNDERELİM MERKEZ BANKASI'NA"

"MEB kapısına kilidin kendi korumalarının taktığı iddiaları"na ise, "Korumaları gönderelim Merkez Bankası'na faizi indirsinler" diyen Kılıçdaroğlu sokak tuzağına düşmeyeceklerini belirtti:

"Bizim sokaktan kastettiğimiz kontrolsüz şekilde sokağa çıkıp camın, çerçevenin kırılması, şiddetin olması. Yoksa demokratik yollardan insanlar izin alırlar, meydanlarda yaparlar. Mersin'de miting yapmak istedik, 'bu meydanda yapamazsınız, şurada yapın' dediler. Gittik, gösterdikleri yerde yaptık. Dolayısıyla özel bir çatışma alanı yaratmak istiyorlar, o tuzağa düşmüyoruz. Elbette insanlar demokratik yollardan caddede, sokakta açıklamalarını yapar, afiş açar, bu demokrasinin gereği zaten. Erdoğan bunu böyle anlamıyor 'siz sokaklara çıkacaksınız, biz de sizi ezeceğiz.' Onun beklediği hayal ettiği bu. 15 Temmuz örneğini de bunun için veriyor."

"İMAMOĞLU'NU TARTIŞMA ZEMİNİNE ÇEKMEK İSTEDİLER"

Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerine de şu yorumu yaptı:

"Bahçeli'nin yeni fonksiyonu biliyorsunuz, AK Parti'nin sözcülüğünü yapmak. Dolayısıyla biz Erdoğan'a cevap verince sözcüye ayrıca cevap vermeye gerek yok.

Belediyeye eleman alınırken savcılıktan belge alınıyor. Eğer soruşturma açılacaksa Adalet Bakanı hakkında açılmalı, 'siz terörist olan birine nasıl belge verisiniz' diye. Ekrem Bey'i (İmamoğlu) suçlamalarının nedeni aslında ekonomideki kaosun yaşananların unutturulması, işin Türkçesi bu. Çünkü zamlar var yağmur gibi geliyor, işsizlik var, insanlar geçinemiyor. Bir hanede bir kişi çalışıyorsa o hanede tencere kaynamıyor. Bütün bu sorular var. Bütün bu sorunları Ekrem Bey'i ilave edip tartışma zeminini bu tarafa çekmek istediler. Müfettişleri görevlendirdiler. Bizim belediyelerimizden zaten müfettiş, Sayıştay denetçisi eksik olmuyor. Bizim belediyelerimiz bunlara alışkın. Seyit Bey (Torun) bir hazırlık yapıyor. Malum polis baskınları da geçmişte yapılırdı. İstanbul seçimlerinde de oldu, Küçükçekmece Belediyesi'ni, bazı evleri polis bastı. Sandıklarda hile yapıldı, ne oldu sonuç. 'Acaba CHP'lileri belediyeleri nasıl itibarsızlaştırır' onun arayışı içindeler."

"İSTANBUL, AK PARTİ'NİN YANDAŞLARI YEMLEDİĞİ BİR HAVUZ"

"İstanbul, AK Parti'nin yandaşlarını yemlediği bir havuz, büyük bir rant vardı ve onu AK Parti yandaşlarını yemlemek için, kendi medyasını destekliyordu. Olmayan bir işi olmuş gibi onayını verip parasını veriyorlardı. Bina ihalesine çıkmışsınız böyle bir iş yok, ortada da bina yok, parası ödeniyor. Bu kişi şimdi Ulaştırma Bakanı. Başka bir ülkede olsa bu bakan bir dakikada orada oturamaz. Hırsızlığın meşrulaştığı bir ortamda rahatlıkla bunu yapıyor, rahatlıkla bakan olarak atanıyor. Tıpkı rahatlıkla rüşvet alanın büyükelçi olarak atanması gibi. Bizde hazırlık şöyle yapılıyor, polis baskını gelirse ne yapacağız, müfettişler geldiğinde ne yapacağız? Müfettişlere verdiğiniz belgenin örneğini alacaksınız. Belgeyi yok edebilirler, yırtar 'vermediler' der. Savcı da yandaş."

"İSTEDİĞİ KADAR DİN ARGÜMANLARI KULLANSIN AMA MUTFAK SİYASETTE EN GÜÇLÜ ALAN"

"Devleti yönetenler kendi kendilerine kazık attılar. Yüzde 17 faiz ödenmesi gerekirken, yüzde 25 üzerinden faiz ödemeye başlayacaklar. Hani faiz düşmüştü? Dediğim gibi, iflas eden bir teori. Dini söylemlerle vaziyeti kurtarmaya çalışıyorlar. Faiz arttı peki ne oldu? Nas ne oldu? Faiz arttı. Erdoğan şöyle düşünüyor, 'tabanım ne söylesem inanır, ben bunları rahatlıkla kandırabilirim.' Ama Erdoğan'ın bilmediği bir şey var. Bu ülkenin insanı mutfağa girince gerçekle karşılaşıyor. Erdoğan'ın unuttuğu insanların mutfakları. Erdoğan mutfakları unutmuş vaziyette. İstediği kadar din argümanları kullansın ama mutfak, siyasette en güçlü alan."

"İTTİFAK 'SEN OLACAKSIN' DİYORSA 'OLMAM' DEME ŞANSINIZ YOK"

"Millet İttifakı olarak bana sorulduğunda 'evet' derim. 'Cumhurbaşkanlığı önemli bir görevdir. Eğer millet ittifakı kabul ederse evet aday olurum.' Sonuçta yanlış bir şey söylemiyorum. Bir ittifak 'sen aday olacaksın' diyorsa 'hayır efendim ben olmam' deme şansınız yok, olmaz da zaten. Anketler yapılır başka şeyler de yapılır ama yanlış bir şey yapıyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz? Ya arkadaş nasıl bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyuyoruz. Mesela bu sorulmuyor. Anket yapacaksam önce bunun sorulması lazım. 'Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı' konusunda toplumun bir nabzını tutmamız lazım. Topluma önce bunu anlatmamız lazım, biz nasıl bir cumhurbaşkanı istiyoruz."

"OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN BEY"

"Osman Kavala ve Selahattin Bey'in (Demirtaş) Erdoğan'ın talimatı üzerine içeride tutulduğunu hepimiz biliyoruz. Hukukun çalışmadığını, tahliye edildiği zaman savcıların hemen harekete geçirildiğini, gece yarısında iddianame hazırlandığını ve tekrar içerde tutulduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim bildiğimizi herhalde bugünkü iletişim ortamında dünyadaki bütün insanlar da görüyorlar ve biliyorlar. Türkiye'de demokrasi olmadığını tek adam rejiminin olduğunu ve bu rejimin insanlara huzur sağlamadığını hepimiz biliyoruz. Ne olur… Osman Kavala ile ilgili AB yaptırım kararı uygular mı, uygulamaz mı? Yaptırım uygulamasını istemem doğrusunu isterseniz. Türkiye'de sıcak siyasete dışarıdan müdahale hep AK Partinin işine gelir. AK Parti ister zaten."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler - Son Dakika
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