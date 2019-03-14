Son Dakika Haberleri: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da

34 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Malatya'ya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Malatya'ya geldi.

CHP Liderini taşıyan uçak saat 22.30'da Malatya Havalimanına indi. Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ve partililer karşıladı. Bir otobüsle havaalanından ayrılan Kılıçdaroğlu daha sonra dinleneceği otele geçti.

CHP Lideri sabah saat 09.00'da bir otelde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelecek. Daha sonra şehir turu atacak olan Kılıçdaroğlu, Hekimhan, Akçadağ ilçelerini ziyaret ettikten sonra da Adıyaman'a hareket edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Malatya, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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