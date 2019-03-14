CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da
1 saat önce
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya geldi.
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP
) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Malatya
'ya geldi.
Seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
, CHP İl Başkanı Enver Kiraz
, partisinin belediye başkanları ile adayları ve yüzlerce partili tarafından karşıladı. Partililer tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Kılıçdaroğlu, konvoy eşliğinde dinleneceği otele geçti. Kılıçdaroğlu, yarın sabah saat 9.30'da kentteki bir otelde STK
, Oda temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:20 Kaynak: DHA
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