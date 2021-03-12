CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2) - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)

12.03.2021 17:10
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2), System.String[]

'HALKIN ÇOCUĞUYUM'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'daki gezisine, Turgutlu ilçesinde devam etti.

'HALKIN ÇOCUĞUYUM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'daki gezisine, Turgutlu ilçesinde devam etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye önünde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Halk oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle başlayan törende vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle ve sizlerin desteği ile bu ülkeye sevgiyi, egemenliği, güzelliği, bereketi getireceğiz. Ben beylerin, paşaların çocuğu değil, halkın çocuğuyum. Sizinle beraber yaşayacağım, sizinle beraber ağlayacağım, sizinle beraber güleceğim. Ben o zaman rahat ederim. Belediye başkanlarımız da aynı felsefeyle çalışıyor. Bu ülke sahipsiz değil, bu ülkenin sahibi 83 milyon" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMA 7 MADDE VERDİM'

Belediye başkanlarına 7 madde verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adalet, özlemle ifade edilen bir kelimedir. 'Adaletsizlik karşısında susan, dilsiz şeytandır' der sevgili Peygamberimiz. Belediye başkanlarımıza yedi madde verdim; 'Bu yeni bir siyasetin yoludur' dedim. Ahlaklı, sevgiye, insana, hizmete, alın terine, insan haklarına, adalete dayalı yeni bir siyaseti Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Biz hizmet yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Kavga istemiyoruz. Alın terinin karşılığı verilsin istiyoruz. Benim sorumluluğum var ama her bir vatandaşımın da benimle birlikte sorumluluğu var. Belediye başkanlarımıza diyorum ki, para harcayacaksınız ama o para milletin parasıdır. Yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Belediyeyi borçla devir alıyorsa ve bu kadar hizmet ediyorsa size çalışıyordur cebine değil. A, b, c partisi fark etmiyor, hangi partiden olursa olsun namusuyla çalışıyorsa, alın terinin karşılığını vermesi gerekiyor. Ayrımcılık artık bitti. Kavgadan bugüne kadar kim karlı çıktı? Hiç kimse" dedi.

KAVGADAN UZAK TÜRKİYE VURGUSUKavgadan uzak, herkesin ürettiği bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorunda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Birlikte olmak zorundayız. Kavgadan uzak, herkesin ürettiği bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorundayız. Eski siyasetin Türkiye'yi nereye götürdüğünü gördük" diye konuştu.

'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ'Kadına yönelik şiddete de vurgu yapan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili Peygamberimiz; 'Cennet, anaların ayakları altındadır' demiştir. Kadına bu kadar değer veren ikinci bir din var mı bilmiyorum. Bu kadar değer veriyorsak hangi gerekçeyle şiddet uyguluyoruz? Sevgiyi, konuşmayı anneden öğreniriz. Anne sırdaşımızdır. Anne sevgisi bu kadar yüksekken neden kadına şiddet? Siyasette de oluyor bu. Bunlara izin vermemek lazım. Kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak görmemeliyiz. İnancımızda da kültürümüzde de demokrasi anlayışıyla da kadına yönelik şiddete karşı çıkmalıyız. Kadın konuk evinin tüm belediye başkanları tarafından yapılması lazım. Kanunda var, yapılmıyor ama bizim de istememiz lazım. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak zorundayız."

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI İLE EŞİNDEN 'ŞİDDETE HAYIR' PANKARTITurgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, kürsüye eşi Sabriye Akın ile 'Kadına yönelik şiddete hayır' pankartıyla çıkarak, "Kadına yönelik şiddet ile ilgili çok acı haberler alıyoruz. Biz kadınlarımıza şiddete hayır diyoruz" dedi. Başkan Akın, göreve geldiği andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini belirtip, "Turgutlu'da 30 yıl sonra meclis üyemizin olmadığı bir ilçede seçimi kazandık. İnşallah bir daha bırakmayacağız. Sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla 2 yıllık süreci çok doğru yürüttüğümüzü düşünüyorum. 'Hiçbir işçimin ekmeği ile oynama' demiştiniz, oynamadım. Size verdiğim sözleri tuttum. 'Şeffaf yönetin' demiştiniz, iki yıldan beri hesap vererek, bütün hesabımızı kuruşuna kadar halkımızla paylaşarak hak, hukuk ve adalet diyerek yönettik. Güzel bir ekibiz var" diye konuştu.

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Haber:   Eda Ebru NANECİ/ Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MANİSA,


CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2) - Son Dakika


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