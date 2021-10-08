CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini bir bir anlattı - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"ANAYASA ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAĞIZ"

AK Parti ile anayasa çalışmaları için masaya oturmayacaklarını kesin bir dille ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.

MİLLET İTTİFAKI ADAYININ ADETA ROBOT RESMİNİ ÇİZDİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, aday olacak kişinin özelliklerini tek tek sıraladı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, adeta 'robot resmi'ni çizdiği ortak adayı şöyle tanımladı;

"Yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek

Bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil

Devleti, liyakati, yasama-yürütme-yargı işleyişini bilen

Malvarlığı tehdit nedeni olmayacak

Nefsine hâkim"