CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti ile anayasa çalışmaları için masaya oturmayacaklarını kesin bir dille ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, aday olacak kişinin özelliklerini tek tek sıraladı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, adeta 'robot resmi'ni çizdiği ortak adayı şöyle tanımladı;
"Yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek
Bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil
Devleti, liyakati, yasama-yürütme-yargı işleyişini bilen
Malvarlığı tehdit nedeni olmayacak
Nefsine hâkim"
Son Dakika › Güncel › CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini bir bir anlattı - Son Dakika