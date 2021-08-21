CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milletvekili İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milletvekili İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta annesini kaybeden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta annesini kaybeden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu. Hacı Bektaş'ta düzenlenen program öncesinde Kırşehir'e gelen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta annesini kaybeden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu. Bir süre aile ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, dua edilmesinin ardından kentten ayrıldı. Taziye ziyaretinde, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve yönetimi de hazır bulundu. - KIRŞEHİR

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